Челябинских баскетболистов будут наказывать за мат на площадке

В Челябинске баскетболистов будут отстранять от соревнований и штрафовать за мат на площадке. Как сообщил президент челябинской федерации баскетбола Николай Сандаков, он поручил ужесточить наказания за обсценную лексику.
«Я дал поручение ужесточить наказание за мат на площадке и вокруг нее. Будем наказывать, отстранять от соревнований и штрафовать матерщинников», — заявил Сандаков на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил глава челябинской федерации, причиной стал инцидент на площадке соревнований. Тренер с игроком решили, используя мат, выяснить отношения при болельщиках. На площадке находилось большое количество детей.
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