26 июня 2024

Челябинских баскетболистов будут наказывать за мат на площадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков поручил ужесточить наказание за мат для баскетболистов
Сандаков поручил ужесточить наказание за мат для баскетболистов Фото:

В Челябинске баскетболистов будут отстранять от соревнований и штрафовать за мат на площадке. Как сообщил президент челябинской федерации баскетбола Николай Сандаков, он поручил ужесточить наказания за обсценную лексику.

«Я дал поручение ужесточить наказание за мат на площадке и вокруг нее. Будем наказывать, отстранять от соревнований и штрафовать матерщинников», — заявил Сандаков на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил глава челябинской федерации, причиной стал инцидент на площадке соревнований. Тренер с игроком решили, используя мат, выяснить отношения при болельщиках. На площадке находилось большое количество детей.

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В Челябинске баскетболистов будут отстранять от соревнований и штрафовать за мат на площадке. Как сообщил президент челябинской федерации баскетбола Николай Сандаков, он поручил ужесточить наказания за обсценную лексику. «Я дал поручение ужесточить наказание за мат на площадке и вокруг нее. Будем наказывать, отстранять от соревнований и штрафовать матерщинников», — заявил Сандаков на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Как отметил глава челябинской федерации, причиной стал инцидент на площадке соревнований. Тренер с игроком решили, используя мат, выяснить отношения при болельщиках. На площадке находилось большое количество детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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