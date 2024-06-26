Четыре уральских миллиардера попали в рейтинг Forbes

Четыре уральских миллиардера: Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Михаил Шелков и Виктор Вексельберг попали рейтинг Forbes «50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2023 год». Это следует из опубликованных результатов на сайте издания.
Бывшие бенефициары УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев заняли 25 и 26 места. Дивидендный доход партнеров достиг по 15,5 млрд рублей. Основной капитал Махмудова составляет холдинг «Виолан», владеющий долями в группе «Транспортные компоненты», Центральной пригородной пассажирской компании, Национальной сельскохозяйственной компании и других активах. В капитал Бокарева входят холдинг «Элариум», нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» и Невская трубопроводная компания.
Глава «Реновы» (застраивает Академический район) Виктор Вексельберг расположился на 36 месте с дивидендным доходом за 2023 год в 11,3 млрд рублей. Главный акционер корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков занял 37 место с доходом в 11,1 млрд рублей.
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