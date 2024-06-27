Тюменское правительство оплатит из бюджета доставку борща и котлет

27 июня 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Горячие обеды из салата, первого, второго и напитков будут доставлять ровно к 12:00 Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство Тюменской области оплатит из бюджета доставку обедов для сотрудников федеральных органов власти, работающих в регионе. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. «Услуги по организации обедов. Исполнитель должен готовить питание и доставлять его горячим по заявкам заказчика, ежедневно в рабочие дни в 12:00. Адрес доставки: границы улиц Ленина — Челюскинцев — Республики. Максимальное количество питающихся — 25 человек», — следует из документов закупки. В аукционной документации представлено и меню, которое будет готовить подрядчик. В нем представлены салаты («Винегрет», «Деревенский», «Мимоза», «Оливье», «Сельдь под шубой»), супы (рассольник, гороховый, борщ, куриная лапша и суп «Новинка» с гречкой), вторые блюда (мясные ежики с макаронами, плов, котлета из мяса и рыбы с булгуром, запеченная горбуша и бефстроганов с пюре), напитки (из сухофруктов, вишни, шиповника, кураги и клюквы с брусникой), а также два вида хлеба. Контракт заключается до конца 2024 года. Средства на оплату работы подрядчика — более 1,1 миллиона рублей, выделят из областного бюджета. URA.RU обратилось за комментарием в информационный центр правительства области. Агентство попросило рассказать, для каких 25 человек будут поставлять обеды. «Закупка осуществляется в рамках взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тюменской области и региональных органов федеральных органов власти для реализации соответствующих полномочий (по запросу)», — отметили в инфоцентре. Заказчиком услуг выступает управление делами правительства региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Тюменской области оплатит из бюджета доставку обедов для сотрудников федеральных органов власти, работающих в регионе. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. «Услуги по организации обедов. Исполнитель должен готовить питание и доставлять его горячим по заявкам заказчика, ежедневно в рабочие дни в 12:00. Адрес доставки: границы улиц Ленина — Челюскинцев — Республики. Максимальное количество питающихся — 25 человек», — следует из документов закупки. В аукционной документации представлено и меню, которое будет готовить подрядчик. В нем представлены салаты («Винегрет», «Деревенский», «Мимоза», «Оливье», «Сельдь под шубой»), супы (рассольник, гороховый, борщ, куриная лапша и суп «Новинка» с гречкой), вторые блюда (мясные ежики с макаронами, плов, котлета из мяса и рыбы с булгуром, запеченная горбуша и бефстроганов с пюре), напитки (из сухофруктов, вишни, шиповника, кураги и клюквы с брусникой), а также два вида хлеба. Контракт заключается до конца 2024 года. Средства на оплату работы подрядчика — более 1,1 миллиона рублей, выделят из областного бюджета. URA.RU обратилось за комментарием в информационный центр правительства области. Агентство попросило рассказать, для каких 25 человек будут поставлять обеды. «Закупка осуществляется в рамках взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тюменской области и региональных органов федеральных органов власти для реализации соответствующих полномочий (по запросу)», — отметили в инфоцентре. Заказчиком услуг выступает управление делами правительства региона.