Сургутян зовут в храм послушать музыку

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В сургутском храме пройдет фестиваль органной музыки
В сургутском храме пройдет фестиваль органной музыки Фото:

Жителей Сургута (ХМАО) приглашают на фестиваль органной музыки, который пройдет в одном из городских храмов. Гости услышат классические композиции на органе с вокальным сопровождением оперного певца из Москвы.

«Летний органный фестиваль состоится в Католическом храме с 4 по 6 июля. Вас ждут три разные программы и приглашенный гость — оперный певец из Москвы Руслан Балягов», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Концерты органной музыки Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

Также сургутян ждет концерт под открытым небом в День молодежи. Выступление местных музыкантов пройдет на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Ранее URA.RU публиковало подробную афишу с развлекательной программой на 29 июля в ХМАО.

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Жителей Сургута (ХМАО) приглашают на фестиваль органной музыки, который пройдет в одном из городских храмов. Гости услышат классические композиции на органе с вокальным сопровождением оперного певца из Москвы. «Летний органный фестиваль состоится в Католическом храме с 4 по 6 июля. Вас ждут три разные программы и приглашенный гость — оперный певец из Москвы Руслан Балягов», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Концерты органной музыки Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Также сургутян ждет концерт под открытым небом в День молодежи. Выступление местных музыкантов пройдет на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Ранее URA.RU публиковало подробную афишу с развлекательной программой на 29 июля в ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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