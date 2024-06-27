Сургутян зовут в храм послушать музыку

Жителей Сургута (ХМАО) приглашают на фестиваль органной музыки, который пройдет в одном из городских храмов. Гости услышат классические композиции на органе с вокальным сопровождением оперного певца из Москвы.
«Летний органный фестиваль состоится в Католическом храме с 4 по 6 июля. Вас ждут три разные программы и приглашенный гость — оперный певец из Москвы Руслан Балягов», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Концерты органной музыки Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».
Также сургутян ждет концерт под открытым небом в День молодежи. Выступление местных музыкантов пройдет на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Ранее URA.RU публиковало подробную афишу с развлекательной программой на 29 июля в ХМАО.
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