27 июня 2024

FT: США передадут Украине восемь систем Patriot и вовлекут в конфликт Израиль

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Украина получит восемь комплексов ПВО Patriot, пишет Financial Times Фото:
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Соединенные Штаты готовы передать Украине до восьми систем противовоздушной обороны Patriot, привлекая Израиль в качестве посредника. Об этом пишет газета Financial Times.

«США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot», — говорится в материале. Там добавили, что соглашение может предусматривать предварительную отправку некоторых израильских Patriot на территорию США, а затем их последующую передачу Украине. Отмечается, что Израиль намерен заменить устаревшие системы ПВО более новыми комплексами, поэтому готов участвовать в этой схеме.

При этом Израиль проявляет осторожность в вопросе открытой поддержки той или иной стороны в российско-украинском конфликте, учитывая важность сохранения добрых отношений с Москвой, которая оказывает значительное влияние в Сирии, где Израиль регулярно проводит военные операции, заключили в газете.

Российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что стремление США направить Украине ЗРК Patriot связано с поставками истребителей F-16. Леонков объяснил, что F-16 и Patriot работают в единой информационной сети Link-16, передает 360.ru. При этом, согласно заявлению гендиректора YASNO Сергея Коваленко, системы Patriot не смогут на 100% защитить энергетические объекты страны, сообщает «Национальная служба новостей».

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Соединенные Штаты готовы передать Украине до восьми систем противовоздушной обороны Patriot, привлекая Израиль в качестве посредника. Об этом пишет газета Financial Times. «США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot», — говорится в материале. Там добавили, что соглашение может предусматривать предварительную отправку некоторых израильских Patriot на территорию США, а затем их последующую передачу Украине. Отмечается, что Израиль намерен заменить устаревшие системы ПВО более новыми комплексами, поэтому готов участвовать в этой схеме. При этом Израиль проявляет осторожность в вопросе открытой поддержки той или иной стороны в российско-украинском конфликте, учитывая важность сохранения добрых отношений с Москвой, которая оказывает значительное влияние в Сирии, где Израиль регулярно проводит военные операции, заключили в газете. Российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что стремление США направить Украине ЗРК Patriot связано с поставками истребителей F-16. Леонков объяснил, что F-16 и Patriot работают в единой информационной сети Link-16, передает 360.ru. При этом, согласно заявлению гендиректора YASNO Сергея Коваленко, системы Patriot не смогут на 100% защитить энергетические объекты страны, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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