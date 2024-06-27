FT: США передадут Украине восемь систем Patriot и вовлекут в конфликт Израиль

27 июня 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Украина получит восемь комплексов ПВО Patriot, пишет Financial Times Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты готовы передать Украине до восьми систем противовоздушной обороны Patriot, привлекая Израиль в качестве посредника. Об этом пишет газета Financial Times. «США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot», — говорится в материале. Там добавили, что соглашение может предусматривать предварительную отправку некоторых израильских Patriot на территорию США, а затем их последующую передачу Украине. Отмечается, что Израиль намерен заменить устаревшие системы ПВО более новыми комплексами, поэтому готов участвовать в этой схеме. При этом Израиль проявляет осторожность в вопросе открытой поддержки той или иной стороны в российско-украинском конфликте, учитывая важность сохранения добрых отношений с Москвой, которая оказывает значительное влияние в Сирии, где Израиль регулярно проводит военные операции, заключили в газете. Российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что стремление США направить Украине ЗРК Patriot связано с поставками истребителей F-16. Леонков объяснил, что F-16 и Patriot работают в единой информационной сети Link-16, передает 360.ru. При этом, согласно заявлению гендиректора YASNO Сергея Коваленко, системы Patriot не смогут на 100% защитить энергетические объекты страны, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты готовы передать Украине до восьми систем противовоздушной обороны Patriot, привлекая Израиль в качестве посредника. Об этом пишет газета Financial Times. «США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot», — говорится в материале. Там добавили, что соглашение может предусматривать предварительную отправку некоторых израильских Patriot на территорию США, а затем их последующую передачу Украине. Отмечается, что Израиль намерен заменить устаревшие системы ПВО более новыми комплексами, поэтому готов участвовать в этой схеме. При этом Израиль проявляет осторожность в вопросе открытой поддержки той или иной стороны в российско-украинском конфликте, учитывая важность сохранения добрых отношений с Москвой, которая оказывает значительное влияние в Сирии, где Израиль регулярно проводит военные операции, заключили в газете. Российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что стремление США направить Украине ЗРК Patriot связано с поставками истребителей F-16. Леонков объяснил, что F-16 и Patriot работают в единой информационной сети Link-16, передает 360.ru. При этом, согласно заявлению гендиректора YASNO Сергея Коваленко, системы Patriot не смогут на 100% защитить энергетические объекты страны, сообщает «Национальная служба новостей».