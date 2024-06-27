В Екатеринбурге шестой раз продлевают ограничения движения на Синих Камнях

В Екатеринбурге шестой раз продлевают срок сдачи участка на улице Анны Бычковой. На этот раз — до 19 июля, рассказали в пресс-службе мэрии. Закончить работы и восстановить движение должны были еще 23 мая.
«Строители вновь продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой, от дома № 23 по улице Байкальской до дома № 10 по улице Анны Бычковой, до 19 июля», — следует из сообщения горадминистрации. Объехать закрытый участок можно по улице Хрустальной.
Движение закрыли на время строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. В последний раз работы планировалось завершить до 24 июня.
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