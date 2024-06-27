27 июня 2024

В Екатеринбурге шестой раз продлевают ограничения движения на Синих Камнях

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Заторы из машин, из-за ремонта ул Ленина. Тюмень , знак стоп, дорожные работы, ремонтные работы
Движение обещают восстановить до 19 июля Фото:

В Екатеринбурге шестой раз продлевают срок сдачи участка на улице Анны Бычковой. На этот раз — до 19 июля, рассказали в пресс-службе мэрии. Закончить работы и восстановить движение должны были еще 23 мая.

«Строители вновь продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой, от дома № 23 по улице Байкальской до дома № 10 по улице Анны Бычковой, до 19 июля», — следует из сообщения горадминистрации. Объехать закрытый участок можно по улице Хрустальной.

Движение закрыли на время строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. В последний раз работы планировалось завершить до 24 июня.

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В Екатеринбурге шестой раз продлевают срок сдачи участка на улице Анны Бычковой. На этот раз — до 19 июля, рассказали в пресс-службе мэрии. Закончить работы и восстановить движение должны были еще 23 мая. «Строители вновь продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой, от дома № 23 по улице Байкальской до дома № 10 по улице Анны Бычковой, до 19 июля», — следует из сообщения горадминистрации. Объехать закрытый участок можно по улице Хрустальной. Движение закрыли на время строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. В последний раз работы планировалось завершить до 24 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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