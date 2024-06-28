В Екатеринбурге вынесли приговор отцу девочки, которая умерла от удара током

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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Обвиняемый полностью признал свою вину Фото:

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга 28 июня назначил 34-летнему отцу двухлетней девочки, которая скончалась от удара током, полтора года исправительных работ с удержанием 10% от дохода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Виновному назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Отец ребенка вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, принес свои извинения супруге», — следует из сообщения.

Отец малышки спал в момент, когда произошло ЧП. Двухлетняя девочка в ходе игры задела источник электрического тока и потеряла сознание. Проснувшись, отец увидел дочь, лежащую на полу без сознания, и отвез ее на работу к супруге, где пострадавшая скончалась.

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Железнодорожный райсуд Екатеринбурга 28 июня назначил 34-летнему отцу двухлетней девочки, которая скончалась от удара током, полтора года исправительных работ с удержанием 10% от дохода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Виновному назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Отец ребенка вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, принес свои извинения супруге», — следует из сообщения. Отец малышки спал в момент, когда произошло ЧП. Двухлетняя девочка в ходе игры задела источник электрического тока и потеряла сознание. Проснувшись, отец увидел дочь, лежащую на полу без сознания, и отвез ее на работу к супруге, где пострадавшая скончалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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