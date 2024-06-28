Свердловские VIP собрались на закрытую вечеринку «Ночи музыки» в новом составе. Фото

На VIP-площадке «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступили министр и замминистра

28 июня 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Встречал гостей Евгений Горенбург — автор и организатор масштабного фестиваля Фото: Илья Московец, URA.RU Состав гостей VIP-площадки «Ночи музыки» в Екатеринбурге в этом году заметно обновился — постоянники (за редким исключением) уступили место новичкам. Поредел и список статусных выступающих — туда вошли лишь министр социальной политики Андрей Злоказов и замминистра культуры Роман Дорохин, хотя в лучшие годы пели даже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (сейчас в командировке) и замгубернатора Дмитрий Ионин. Но те, кто хотел эмоций и впечатлений, свое получили — в этом убедился корреспондент URA.RU. За час до начала мероприятия в холле «Синара-центра» по-хозяйски встречал гостей организатор фестиваля «Ночи музыки „Евгений Горенбург. Среди первых, кто пришел, были экс-директор ‚Екатеринбург-Эспо‘ Игорь Данилов, советник замгубернатора Дмитрия Ионина Юрий Патанин, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий, директор ‚РСГ-Академическое‘ Сергей Ланцов, постепенно подтягивались депутаты заксо — Алексей Коробейников, Игорь Аксенов, Станислав Блохин, Александр Каптюг, Владимир Смирнов, Вячеслав Вегнер. Евгений Горенбург признался, что секрет успеха «Ночи музыки» — в атмосфере, которую создают сами люди Фото: Илья Московец, URA.RU Последний в беседе с корреспондентом признался — два года назад Горенбург пригласил и его выступить на «Ночи музыки», но после прослушивания аккомпаниатор прямо заявил: «Вам лучше не петь». Оправившись, в этом году Вегнер все-таки пришел в «Синара-Центр» — в первый раз и вместе с супругой Анной. «Не знаю, что им не понравилось. Поет достойно», — вступилась за него она. Горенбург историю подтвердил и честно признался — если кандидат не подходит, ему прямо об этом заявляют. И рассказал, что в этом году они изменили подход к формированию списка выступающих. Если раньше приглашения отправляли точечно конкретным людям, то в этом году организаторы обратились в администрацию Екатеринбурга и правительство Свердловской области, попросив собрать списки желающих. По итогу собрали 17 выступающих — помимо Злоказова и Дорохина в список вошли директор Екатеринбургского зоопарка, сотрудники районных администраций, главврач нижнетагильской больницы, руководители частных компаний. Всего было два критерия — «не пассионарии», и не профессионалы, добавил Горенбург. Постепенно подошли и более статусные гости — замгубернатора Дмитрий Ионин, ближе к началу подошел первый замгубернатора Алексей Шмыков. Он долго о чем-то беседовал с вице-спикером заксобрания Михаилом Клименко перед тем, как пройти в зал. Открыл официальную часть Ионин, выступив с приветственным словом. И щедро осыпал Горенбурга комплиментами. «У меня немного хлеб украли, уже сказали про масштаб фестиваля — назвали его очень важным, международного масштаба. Наверное да, в рамках окрестности всей планеты круче фестиваля нет, потому что когда-то был выбран уникальный формат, на который съезжаются профессионалы, звезды поют на соседних площадках с теми, кто только хочет себя попробовать [в музыке], кто поет в огороде, в душе. Что уж, я и сам грешил два года назад», — напомнил Ионин. Первым выступал Роман Дорохин — главный балагур свердловского правительства, голос парада Победы — с песней «В краю магнолий». Встречали его бурными аплодисментами, провожали тоже. Дорохин — ветеран «Ночи музыки». На VIP-площадке он выступает не первый год и давно обзавелся толпой поклонников. Злоказов выступал шестым — с песней «Снег кружится». Выступление министра оказалось очень душевным. Это подтверждали подпевающие зрители в зале. Сам Злоказов рассказал интересную предысторию своего участия. «Когда прислали список песен для выбора, я отметил «Снег кружится» — с детства знаю ее и люблю. Это было 3 мая этого года, 4 мая мы с вами просыпаемся в заснеженном Екатеринбурге… Действительно, такого снегопада давно не помнят здешние места. Но первое, что я сделал — я написал организаторам: «У меня нет другого выбора, я буду петь «Снег кружится»», — поделился он. И пожелал всем присутствующим, чтобы снег не был предвестником бури, ненастья, а приносил только приятные эмоции. «И конечно приносил музыку в ваши души», — пожелал он. Впереди было еще 11 выступающих, но после Злоказова гости постепенно начали расходиться — в холле ждали вино и закуски. Дмитрий Ионин с советником Юрием Патаниным Фото: Илья Московец, URA.RU …и бывшая начальница Патанина Эльмира Туканова, глава департамента развития туризма. Сейчас же они поменялись ролями. Рядом — Горенбург, глава ОТВ Эльмира Расулова, депутат Елена Чечунова Фото: Илья Московец, URA.RU Анна Гурарий появилась одна Фото: Илья Московец, URA.RU Роман Дорохин выступает на «Ночи музыки» не первый год и, как отмечают слушатели — очень хорошо. Хотя пению профессионально не учился Фото: Илья Московец, URA.RU Еще один представитель администрации — начальник департамента экономики Алексей Прядеин Фото: Илья Московец, URA.RU Сергей Ланцов Фото: Илья Московец, URA.RU Михаил Клименко пообщался не только с Алексеем Шмыковым, но и с Алексеем Коробейниковым Фото: Илья Московец, URA.RU Министр культуры Светлана Учайкина Фото: Илья Московец, URA.RU Для Алексея Шмыкова визит на VIP-площадку — первый Фото: Илья Московец, URA.RU Станислав Блохин Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состав гостей VIP-площадки «Ночи музыки» в Екатеринбурге в этом году заметно обновился — постоянники (за редким исключением) уступили место новичкам. Поредел и список статусных выступающих — туда вошли лишь министр социальной политики Андрей Злоказов и замминистра культуры Роман Дорохин, хотя в лучшие годы пели даже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (сейчас в командировке) и замгубернатора Дмитрий Ионин. Но те, кто хотел эмоций и впечатлений, свое получили — в этом убедился корреспондент URA.RU. За час до начала мероприятия в холле «Синара-центра» по-хозяйски встречал гостей организатор фестиваля «Ночи музыки „Евгений Горенбург. Среди первых, кто пришел, были экс-директор ‚Екатеринбург-Эспо‘ Игорь Данилов, советник замгубернатора Дмитрия Ионина Юрий Патанин, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий, директор ‚РСГ-Академическое‘ Сергей Ланцов, постепенно подтягивались депутаты заксо — Алексей Коробейников, Игорь Аксенов, Станислав Блохин, Александр Каптюг, Владимир Смирнов, Вячеслав Вегнер. Последний в беседе с корреспондентом признался — два года назад Горенбург пригласил и его выступить на «Ночи музыки», но после прослушивания аккомпаниатор прямо заявил: «Вам лучше не петь». Оправившись, в этом году Вегнер все-таки пришел в «Синара-Центр» — в первый раз и вместе с супругой Анной. «Не знаю, что им не понравилось. Поет достойно», — вступилась за него она. Горенбург историю подтвердил и честно признался — если кандидат не подходит, ему прямо об этом заявляют. И рассказал, что в этом году они изменили подход к формированию списка выступающих. Если раньше приглашения отправляли точечно конкретным людям, то в этом году организаторы обратились в администрацию Екатеринбурга и правительство Свердловской области, попросив собрать списки желающих. По итогу собрали 17 выступающих — помимо Злоказова и Дорохина в список вошли директор Екатеринбургского зоопарка, сотрудники районных администраций, главврач нижнетагильской больницы, руководители частных компаний. Всего было два критерия — «не пассионарии», и не профессионалы, добавил Горенбург. Постепенно подошли и более статусные гости — замгубернатора Дмитрий Ионин, ближе к началу подошел первый замгубернатора Алексей Шмыков. Он долго о чем-то беседовал с вице-спикером заксобрания Михаилом Клименко перед тем, как пройти в зал. Открыл официальную часть Ионин, выступив с приветственным словом. И щедро осыпал Горенбурга комплиментами. «У меня немного хлеб украли, уже сказали про масштаб фестиваля — назвали его очень важным, международного масштаба. Наверное да, в рамках окрестности всей планеты круче фестиваля нет, потому что когда-то был выбран уникальный формат, на который съезжаются профессионалы, звезды поют на соседних площадках с теми, кто только хочет себя попробовать [в музыке], кто поет в огороде, в душе. Что уж, я и сам грешил два года назад», — напомнил Ионин. Первым выступал Роман Дорохин — главный балагур свердловского правительства, голос парада Победы — с песней «В краю магнолий». Встречали его бурными аплодисментами, провожали тоже. Дорохин — ветеран «Ночи музыки». На VIP-площадке он выступает не первый год и давно обзавелся толпой поклонников. Злоказов выступал шестым — с песней «Снег кружится». Выступление министра оказалось очень душевным. Это подтверждали подпевающие зрители в зале. Сам Злоказов рассказал интересную предысторию своего участия. «Когда прислали список песен для выбора, я отметил «Снег кружится» — с детства знаю ее и люблю. Это было 3 мая этого года, 4 мая мы с вами просыпаемся в заснеженном Екатеринбурге… Действительно, такого снегопада давно не помнят здешние места. Но первое, что я сделал — я написал организаторам: «У меня нет другого выбора, я буду петь «Снег кружится»», — поделился он. И пожелал всем присутствующим, чтобы снег не был предвестником бури, ненастья, а приносил только приятные эмоции. «И конечно приносил музыку в ваши души», — пожелал он. Впереди было еще 11 выступающих, но после Злоказова гости постепенно начали расходиться — в холле ждали вино и закуски.