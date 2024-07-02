В Екатеринбурге за июнь выпало 177% месячной нормы осадков

03 июля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Почти в два раза больше осадков зафиксировано в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в июне выпало 177% месячной нормы осадков — 128 миллиметров. Об этом сообщил «Уральский Гидрометцентр» в итогах прошедшего месяца. «Этот месяц на территории области в ранге влажных июней занял 5—10 места, в Екатеринбурге — 9 место. В этом столетии его опередил 2003 год с количеством осадков 138 мм). Дожди обходили стороной Гари, где осадков набралось меньше всего: 35 мм, 51% месячной нормы. Лидером оказалась Сысерть: 188 мм осадков, 289% нормы», — говорится в сообщении. В столице Урала средняя температура месяца достигла +19,6 градуса, что на 2,7 градуса выше нормы. Настолько жаркие июни были лишь в 1920 и 2015 годах. Рекордно теплой по данным метеоцентра стала вторая часть месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в июне выпало 177% месячной нормы осадков — 128 миллиметров. Об этом сообщил «Уральский Гидрометцентр» в итогах прошедшего месяца. «Этот месяц на территории области в ранге влажных июней занял 5—10 места, в Екатеринбурге — 9 место. В этом столетии его опередил 2003 год с количеством осадков 138 мм). Дожди обходили стороной Гари, где осадков набралось меньше всего: 35 мм, 51% месячной нормы. Лидером оказалась Сысерть: 188 мм осадков, 289% нормы», — говорится в сообщении. В столице Урала средняя температура месяца достигла +19,6 градуса, что на 2,7 градуса выше нормы. Настолько жаркие июни были лишь в 1920 и 2015 годах. Рекордно теплой по данным метеоцентра стала вторая часть месяца.