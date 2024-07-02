02 июля 2024

В Екатеринбурге за июнь выпало 177% месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural Music Night в галерее «Синара Арт». Екатеринбург, капли дождя, капли на стекле, дождь
Почти в два раза больше осадков зафиксировано в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге в июне выпало 177% месячной нормы осадков — 128 миллиметров. Об этом сообщил «Уральский Гидрометцентр» в итогах прошедшего месяца.

«Этот месяц на территории области в ранге влажных июней занял 5—10 места, в Екатеринбурге — 9 место. В этом столетии его опередил 2003 год с количеством осадков 138 мм). Дожди обходили стороной Гари, где осадков набралось меньше всего: 35 мм, 51% месячной нормы. Лидером оказалась Сысерть: 188 мм осадков, 289% нормы», — говорится в сообщении.

В столице Урала средняя температура месяца достигла +19,6 градуса, что на 2,7 градуса выше нормы. Настолько жаркие июни были лишь в 1920 и 2015 годах. Рекордно теплой по данным метеоцентра стала вторая часть месяца.

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В Екатеринбурге в июне выпало 177% месячной нормы осадков — 128 миллиметров. Об этом сообщил «Уральский Гидрометцентр» в итогах прошедшего месяца. «Этот месяц на территории области в ранге влажных июней занял 5—10 места, в Екатеринбурге — 9 место. В этом столетии его опередил 2003 год с количеством осадков 138 мм). Дожди обходили стороной Гари, где осадков набралось меньше всего: 35 мм, 51% месячной нормы. Лидером оказалась Сысерть: 188 мм осадков, 289% нормы», — говорится в сообщении. В столице Урала средняя температура месяца достигла +19,6 градуса, что на 2,7 градуса выше нормы. Настолько жаркие июни были лишь в 1920 и 2015 годах. Рекордно теплой по данным метеоцентра стала вторая часть месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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