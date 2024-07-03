В Екатеринбурге жених-аферист, находящийся в СИЗО, терроризирует свою жертву

Жительница Екатеринбурга Елена, заложившая квартиру ради жениха-афериста Егора Нуриева, пожаловалась на постоянные звонки мошенника из СИЗО. Пострадавшая заявила журналисту URA.RU о том, что Нуриев пытается восстановить ее доверие в надежде, что она будет ждать его из тюрьмы, став так называемой «ждулей» (термин, которым обозначают девушек, ждущих своих возлюбленных из заключения).
«Нуриев периодически звонит мне из СИЗО, признается в любви, обещает будущее, полное счастья, и каким-то образом связывает его с Краснодаром. Я осознаю, что он просто ищет того, кто будет носить ему передачи в тюрьму. Он, по сути, хочет, чтобы я стала „ждулей“. Каждый раз после его звонков я блокирую номера, но это оказывается бесполезным. Сменить номер я не могу, так как он у меня уже много лет и необходим для работы», — посетовала Елена.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Елена взяла кредит под залог своего имущества на сумму в один миллион рублей. Нуриев сказал, что деньги вернет. Однако обещания остались неисполненными, и вскоре он был арестован по обвинению в мошенничестве. Схожая ситуация произошла и с 52-летней Светланой, которая стала жертвой Нуриева после знакомства с ним на пробном сеансе массажа. Свердловчанин обманным путем завоевал ее доверие, обещая помочь с кредитами, что привело к тому, что Светлана оказалась должна банкам два миллиона рублей. Пострадавшие женщины попытались найти поддержку в Москве.
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