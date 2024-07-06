Бастрыкин поручил доложить о гибели девочки на озере Тургояк при падении дерева

Глава СКР ждет доклад в связи с гибелью школьницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 9-летней девочки и травмирования ее полуторогодовалой сестры в результате падения дерева в Челябинской области. Трагедия произошла во время отдыха семьи в палаточном лагере на озере Тургояк.

«Следственными органами СКР по области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан) И.о. руководителя СК России по региону Константину Правосудову поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

Как сообщало URA.RU ранее, ЧП произошло в вечернее время 5 июля на территории кемпинга у озера Тургояк. После удара молнии сосна упала на палатку, где погибла девятилетняя девочка, а ее полугодовалая сестра получила травмы.

На отдых погибшая девочка приехала вместе с семьей из пяти человек из Свердловской области. Туристам предложили размещение в кемпинге в лесу на территории базы отдыха «Золотые пески». Услугу по размещению туристической группы оказывали сотрудники организации «Эко-Группа». Фирма зарегистрирована в городе Златоуст.