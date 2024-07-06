На «Иннопроме» в Екатеринбурге покажут новый высокоскоростной поезд

Макет вагона высокоскоростного поезда компании «Уральские Локомотивы» покажут на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Демонстрационный экспонат уже разместили на входе в ЭКСПО, где с 8 по 11 июля и пройдет выставка.
«Полноценно ознакомиться с интерьером вагона пока невозможно: видно, что сейчас завершаются отделочные работы. Однако, ключевые элементы интерьера можно увидеть. Сидения в вагоне высокоскоростного поезда расположены с одной стороны вагона, с другой стороны по всей длине находится большой медиаэкран», — сообщает ТАСС.
Сам макет окрашен в цвета флага России, имеет выдающуюся вперед носовую часть и сглаженные контуры. Такая форма вагона необходима для быстрого набора высокой скорости.
Уже завтра «Иннопром» стартует в Екатеринбурге. В этом году страной-партнером стали ОАЭ. Для статусных гостей свердловские власти купили люксовый Aurus. Ожидается, что на выставку приедут делегации из 40 стран. Первым в регион прилетел премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода. Также ожидается визит главы правительства РФ Михаила Мишустина, однако его коллега, вице-премьер Денис Мантуров, пропустит мероприятие.
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