В Екатеринбург прилетит британский разведчик

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Вылет на Хургаду. Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, терминал
Борт приземлится в аэропорту Кольцово Фото:

В Екатеринбург прилетит заместитель посла Великобритании Томас Додд, попавший в прошлом году в список агентов ЦРУ и MI6. Об этом URA.RU рассказал пассажир, видевший Додда при посадке на рейс.

В попавшем недавно в Сеть документе Томас Додд обозначен как сотрудник MI6, который проводил спецоперации в Афганистане. Подлинность слитого списка официально не подтверждена.

Цель визита Додда неизвестна. «Учитывая плотную работу британской разведки в Центральной Азии, можно предположить, что его интерес будут представлять вопросы миграции, а также традиционно тематика продвижения британской мягкой силы на Урале», — сказал на условиях анонимности ветеран свердловской контрразведки.

В Екатеринбург Додд уже приезжал осенью 2022 года. Тогда он вместе с британским послом тайно посетил Ельцин Центр. Предположительно, там они общались с «иноагентами».

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В Екатеринбург прилетит заместитель посла Великобритании Томас Додд, попавший в прошлом году в список агентов ЦРУ и MI6. Об этом URA.RU рассказал пассажир, видевший Додда при посадке на рейс. В попавшем недавно в Сеть документе Томас Додд обозначен как сотрудник MI6, который проводил спецоперации в Афганистане. Подлинность слитого списка официально не подтверждена. Цель визита Додда неизвестна. «Учитывая плотную работу британской разведки в Центральной Азии, можно предположить, что его интерес будут представлять вопросы миграции, а также традиционно тематика продвижения британской мягкой силы на Урале», — сказал на условиях анонимности ветеран свердловской контрразведки. В Екатеринбург Додд уже приезжал осенью 2022 года. Тогда он вместе с британским послом тайно посетил Ельцин Центр. Предположительно, там они общались с «иноагентами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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