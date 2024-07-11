В Екатеринбург прилетит британский разведчик

В Екатеринбург прилетит заместитель посла Великобритании Томас Додд, попавший в прошлом году в список агентов ЦРУ и MI6. Об этом URA.RU рассказал пассажир, видевший Додда при посадке на рейс.
В попавшем недавно в Сеть документе Томас Додд обозначен как сотрудник MI6, который проводил спецоперации в Афганистане. Подлинность слитого списка официально не подтверждена.
Цель визита Додда неизвестна. «Учитывая плотную работу британской разведки в Центральной Азии, можно предположить, что его интерес будут представлять вопросы миграции, а также традиционно тематика продвижения британской мягкой силы на Урале», — сказал на условиях анонимности ветеран свердловской контрразведки.
В Екатеринбург Додд уже приезжал осенью 2022 года. Тогда он вместе с британским послом тайно посетил Ельцин Центр. Предположительно, там они общались с «иноагентами».
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