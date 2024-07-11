Партии пенсионеров отказали в регистрации списка на выборы гордумы Челябинска

Представители РППС опоздали подать документы на выборы челябинской думы

11 июля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Партийцы представили в избирком неполный пакет документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Участие кандидатов от Партии пенсионеров в выборах городской думы Челябинска по партийному списку сорвалось из-за неподготовленных документов. Об этом сообщили 11 июля URA.RU источники в политических кругах. «Представители РППС пришли в избирательную комиссию Ленинского района за полчаса до окончания срока приема бумаг на регистрацию. Сдали список из пяти человек, но без положенных документов: сведений об имуществе и доходах кандидатов, счетах, недвижимости и прочем. Представили недостающее почти сутки спустя, но закон не позволяет „досдавать“ документы после положенного срока, который истек 9 июля в 18:00», — пояснил инсайдер. «Такое решение действительно было принято. Все сделано в рамках закона», — заявили в избиркоме. Изначально Партия пенсионеров собиралась, помимо избирательного списка, выставить кандидатов по всем 25 одномандатным округам. Кроме того, планировалось выдвижение на выборы губернатора военврача Владимира Медведева. Но и в этом случае представители партии просто не пришли в облизбирком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участие кандидатов от Партии пенсионеров в выборах городской думы Челябинска по партийному списку сорвалось из-за неподготовленных документов. Об этом сообщили 11 июля URA.RU источники в политических кругах. «Представители РППС пришли в избирательную комиссию Ленинского района за полчаса до окончания срока приема бумаг на регистрацию. Сдали список из пяти человек, но без положенных документов: сведений об имуществе и доходах кандидатов, счетах, недвижимости и прочем. Представили недостающее почти сутки спустя, но закон не позволяет „досдавать“ документы после положенного срока, который истек 9 июля в 18:00», — пояснил инсайдер. «Такое решение действительно было принято. Все сделано в рамках закона», — заявили в избиркоме. Изначально Партия пенсионеров собиралась, помимо избирательного списка, выставить кандидатов по всем 25 одномандатным округам. Кроме того, планировалось выдвижение на выборы губернатора военврача Владимира Медведева. Но и в этом случае представители партии просто не пришли в облизбирком.