11 июля 2024

Партии пенсионеров отказали в регистрации списка на выборы гордумы Челябинска

Представители РППС опоздали подать документы на выборы челябинской думы
© Служба новостей «URA.RU»
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Первомай в Челябинске. Челябинск, партия пенсионеров
Партийцы представили в избирком неполный пакет документов Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Участие кандидатов от Партии пенсионеров в выборах городской думы Челябинска по партийному списку сорвалось из-за неподготовленных документов. Об этом сообщили 11 июля URA.RU источники в политических кругах.

«Представители РППС пришли в избирательную комиссию Ленинского района за полчаса до окончания срока приема бумаг на регистрацию. Сдали список из пяти человек, но без положенных документов: сведений об имуществе и доходах кандидатов, счетах, недвижимости и прочем. Представили недостающее почти сутки спустя, но закон не позволяет „досдавать“ документы после положенного срока, который истек 9 июля в 18:00», — пояснил инсайдер.

«Такое решение действительно было принято. Все сделано в рамках закона», — заявили в избиркоме.

Изначально Партия пенсионеров собиралась, помимо избирательного списка, выставить кандидатов по всем 25 одномандатным округам. Кроме того, планировалось выдвижение на выборы губернатора военврача Владимира Медведева. Но и в этом случае представители партии просто не пришли в облизбирком.

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Участие кандидатов от Партии пенсионеров в выборах городской думы Челябинска по партийному списку сорвалось из-за неподготовленных документов. Об этом сообщили 11 июля URA.RU источники в политических кругах. «Представители РППС пришли в избирательную комиссию Ленинского района за полчаса до окончания срока приема бумаг на регистрацию. Сдали список из пяти человек, но без положенных документов: сведений об имуществе и доходах кандидатов, счетах, недвижимости и прочем. Представили недостающее почти сутки спустя, но закон не позволяет „досдавать“ документы после положенного срока, который истек 9 июля в 18:00», — пояснил инсайдер. «Такое решение действительно было принято. Все сделано в рамках закона», — заявили в избиркоме. Изначально Партия пенсионеров собиралась, помимо избирательного списка, выставить кандидатов по всем 25 одномандатным округам. Кроме того, планировалось выдвижение на выборы губернатора военврача Владимира Медведева. Но и в этом случае представители партии просто не пришли в облизбирком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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