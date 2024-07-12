Путин присвоил звание «гвардейский» 1486 мотострелковому полку

12 июля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Путин присвоил почетное звание мотострелковому полку Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин присвоил 1486 мотострелковому полку звание «гвардейский». Глава государства также отметил героизм и отвагу российских военных. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество <…> присвоить 1486 мотострелковому полку почетное звание „гвардейский“», — говорится в указе президента. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин присвоил 1486 мотострелковому полку звание «гвардейский». Глава государства также отметил героизм и отвагу российских военных. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество <…> присвоить 1486 мотострелковому полку почетное звание „гвардейский“», — говорится в указе президента. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.