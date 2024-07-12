Путин присвоил звание «гвардейский» 1486 мотострелковому полку

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Путин присвоил почетное звание мотострелковому полку Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил 1486 мотострелковому полку звание «гвардейский». Глава государства также отметил героизм и отвагу российских военных.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество <…> присвоить 1486 мотострелковому полку почетное звание „гвардейский“», — говорится в указе президента. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

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Президент России Владимир Путин присвоил 1486 мотострелковому полку звание «гвардейский». Глава государства также отметил героизм и отвагу российских военных. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество <…> присвоить 1486 мотострелковому полку почетное звание „гвардейский“», — говорится в указе президента. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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