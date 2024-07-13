13 июля 2024
12 июля 2024

В ХМАО собака напала на 6-летнего мальчика. Видео

В Нижневартовске собака травмировала 6-летнего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , ребенок, собака, лето, мальчик
Собака поцарапала мальчика Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Ленина собака накинулась на 6-летнего мальчика во дворе. Животное оставило на теле ребенка травмы. Об этом сообщил отец пострадавшего.

«Между домами Ленина, 39 и 3. Вот так вот гуляют с собаками во дворе!!! Собака накинулась на моего 6-летнего ребенка. Намордник был, но без поводка. Боюсь представить, что было без намордника. Ребенок получил травмы и очень сильно напуган», — написал мужчина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

К посту он прикрепил видео, на котором показал травму своего ребенка. Также во время съемки было слышно, как мальчик ревел и просился домой.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Ленина собака накинулась на 6-летнего мальчика во дворе. Животное оставило на теле ребенка травмы. Об этом сообщил отец пострадавшего. «Между домами Ленина, 39 и 3. Вот так вот гуляют с собаками во дворе!!! Собака накинулась на моего 6-летнего ребенка. Намордник был, но без поводка. Боюсь представить, что было без намордника. Ребенок получил травмы и очень сильно напуган», — написал мужчина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К посту он прикрепил видео, на котором показал травму своего ребенка. Также во время съемки было слышно, как мальчик ревел и просился домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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