Бастрыкин взялся за аварийку в Нягани, которую долго не могут расселить

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного многоквартирного дома в Нягани. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«В июле текущего года в связи с износом несущих конструкций и проведением систем канализации жильцами в помещении санитарного узла здания, 1986 года постройки, произошло обрушение перекрытий. Несмотря на признание строения аварийным в 2019 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не представлено», — написано в telegram-канале ведомства.
СУ СК РФ по ХМАО ранее уже возбудили уголовное дело по факту халатности. Материалы проводимой сейчас процессуальной проверки будут к нему приобщены. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!