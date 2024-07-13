13 июля 2024
12 июля 2024

Бастрыкин взялся за аварийку в Нягани, которую долго не могут расселить

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нягани не могут расселить дом, который был признан аварийным в 2019 году
В Нягани не могут расселить дом, который был признан аварийным в 2019 году Фото:

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного многоквартирного дома в Нягани. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«В июле текущего года в связи с износом несущих конструкций и проведением систем канализации жильцами в помещении санитарного узла здания, 1986 года постройки, произошло обрушение перекрытий. Несмотря на признание строения аварийным в 2019 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не представлено», — написано в telegram-канале ведомства.

СУ СК РФ по ХМАО ранее уже возбудили уголовное дело по факту халатности. Материалы проводимой сейчас процессуальной проверки будут к нему приобщены. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного многоквартирного дома в Нягани. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «В июле текущего года в связи с износом несущих конструкций и проведением систем канализации жильцами в помещении санитарного узла здания, 1986 года постройки, произошло обрушение перекрытий. Несмотря на признание строения аварийным в 2019 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не представлено», — написано в telegram-канале ведомства. СУ СК РФ по ХМАО ранее уже возбудили уголовное дело по факту халатности. Материалы проводимой сейчас процессуальной проверки будут к нему приобщены. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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