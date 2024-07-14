Жена Трампа назвала монстром преступника, совершившего покушение на ее мужа

Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания назвала монстром Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в ее мужа. Она призвала граждан страны не придаваться ненависти и призвала народ к объединению.
«Монстр, который считал моего мужа бесчеловечной политической машиной, попытался ликвидировать Дональда», — заявила Мелания в соцсети Х. По ее словам, мужество и здравый смысл должны объединить американскую нацию на фоне данного инцидента.
Супруга Трампа поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за защиту Трампа, а также тех, кто поддерживал экс-главу США. Она призвала граждан не предаваться ненависти и язвительности, разжигающим насилие. «Сегодня утром поднимитесь над ненавистью, язвительностью и простодушными идеями, которые разжигают насилие», — написала Мелания.
Трампа пытался ликвидировать 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Винтовка из которой стрелял американец, была приобретена законно отцом молодого человека, передает "Ридус". Карта, откуда стрелял нападавший, – в материале URA.RU.
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