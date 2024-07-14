Жена Трампа назвала монстром преступника, совершившего покушение на ее мужа

Мелания Трамп призвала американцев объединиться после покушения на мужа
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Жена Трампа Мелания призвала народ США к объединению на фоне покушения на ее мужа
Жена Трампа Мелания призвала народ США к объединению на фоне покушения на ее мужа Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания назвала монстром Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в ее мужа. Она призвала граждан страны не придаваться ненависти и призвала народ к объединению. 

«Монстр, который считал моего мужа бесчеловечной политической машиной, попытался ликвидировать Дональда», — заявила Мелания в соцсети Х. По ее словам, мужество и здравый смысл должны объединить американскую нацию на фоне данного инцидента.

Супруга Трампа поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за защиту Трампа, а также тех, кто поддерживал экс-главу США. Она призвала граждан не предаваться ненависти и язвительности, разжигающим насилие. «Сегодня утром поднимитесь над ненавистью, язвительностью и простодушными идеями, которые разжигают насилие», — написала Мелания.

Трампа пытался ликвидировать 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Винтовка из которой стрелял американец, была приобретена законно отцом молодого человека, передает "Ридус". Карта, откуда стрелял нападавший, – в материале URA.RU

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Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания назвала монстром Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в ее мужа. Она призвала граждан страны не придаваться ненависти и призвала народ к объединению.  «Монстр, который считал моего мужа бесчеловечной политической машиной, попытался ликвидировать Дональда», — заявила Мелания в соцсети Х. По ее словам, мужество и здравый смысл должны объединить американскую нацию на фоне данного инцидента. Супруга Трампа поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за защиту Трампа, а также тех, кто поддерживал экс-главу США. Она призвала граждан не предаваться ненависти и язвительности, разжигающим насилие. «Сегодня утром поднимитесь над ненавистью, язвительностью и простодушными идеями, которые разжигают насилие», — написала Мелания. Трампа пытался ликвидировать 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Винтовка из которой стрелял американец, была приобретена законно отцом молодого человека, передает "Ридус". Карта, откуда стрелял нападавший, – в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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