Генпрокуратура взыскала более 420 млн рублей неподтвержденных доходов чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Генпрокуратура взыскала более 420 млн рублей неподтвержденных доходов Фото:

В первом полугодии 2024 года прокуроры добились обращения в доход государства свыше 420 млн рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов входе выступления на 9-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

«Если в первый год действия соответствующей нормы (законодательно механизм закреплен в 2012 году — прим. URA.RU) в суды были направлены иски о взыскании в пользу государства неподтвержденных доходов на сумму более 90 млн рублей, то за полгода 2024 эта сумма уже превысила 420 млн рублей», — заявил Краснов. Его слова передает информационное агентство ИНТЕРФАКС.

По словам Игоря Краснова, в России совершенствуется правоприменение в сфере противодействия коррупции. Сотрудники прокуратуры активно проверяют, насколько законно на банковские счета чиновников и членов их семей поступают денежные средства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первом полугодии 2024 года прокуроры добились обращения в доход государства свыше 420 млн рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов входе выступления на 9-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. «Если в первый год действия соответствующей нормы (законодательно механизм закреплен в 2012 году — прим. URA.RU) в суды были направлены иски о взыскании в пользу государства неподтвержденных доходов на сумму более 90 млн рублей, то за полгода 2024 эта сумма уже превысила 420 млн рублей», — заявил Краснов. Его слова передает информационное агентство ИНТЕРФАКС. По словам Игоря Краснова, в России совершенствуется правоприменение в сфере противодействия коррупции. Сотрудники прокуратуры активно проверяют, насколько законно на банковские счета чиновников и членов их семей поступают денежные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...