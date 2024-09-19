Генпрокуратура взыскала более 420 млн рублей неподтвержденных доходов чиновников

В первом полугодии 2024 года прокуроры добились обращения в доход государства свыше 420 млн рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов входе выступления на 9-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
«Если в первый год действия соответствующей нормы (законодательно механизм закреплен в 2012 году — прим. URA.RU) в суды были направлены иски о взыскании в пользу государства неподтвержденных доходов на сумму более 90 млн рублей, то за полгода 2024 эта сумма уже превысила 420 млн рублей», — заявил Краснов. Его слова передает информационное агентство ИНТЕРФАКС.
По словам Игоря Краснова, в России совершенствуется правоприменение в сфере противодействия коррупции. Сотрудники прокуратуры активно проверяют, насколько законно на банковские счета чиновников и членов их семей поступают денежные средства.
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