18 сентября 2024

Россиян предупредили о возможном скачке цен на одежду

© Служба новостей «URA.RU»
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О подорожании верхней одежды сообщили представители модной индустрии
О подорожании верхней одежды сообщили представители модной индустрии Фото:

Российские бренды одежды могут подорожать в связи с повышением стоимости производства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя онлайн-школы по обучению модному бизнесу Fashion Factory School.

«Цены на одежду российских брендов до конца 2024 г. могут вырасти на 22% от текущих значений... Резкое подорожание одежды эксперты прогнозируют в связи с увеличением стоимости сырья и других затрат производителей», — сообщает газета.

Ранее в России зафиксировали подорожание верхней одежды. В РФ за прошедшие полгода стоимость верхней одежды, отпускаемой в розницу, выросла в среднем от 15% до 25%. На это указали данных государственной системы маркировки «Честный знак».

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Российские бренды одежды могут подорожать в связи с повышением стоимости производства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя онлайн-школы по обучению модному бизнесу Fashion Factory School. «Цены на одежду российских брендов до конца 2024 г. могут вырасти на 22% от текущих значений... Резкое подорожание одежды эксперты прогнозируют в связи с увеличением стоимости сырья и других затрат производителей», — сообщает газета. Ранее в России зафиксировали подорожание верхней одежды. В РФ за прошедшие полгода стоимость верхней одежды, отпускаемой в розницу, выросла в среднем от 15% до 25%. На это указали данных государственной системы маркировки «Честный знак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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