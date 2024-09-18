Россиян предупредили о возможном скачке цен на одежду

Российские бренды одежды могут подорожать в связи с повышением стоимости производства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя онлайн-школы по обучению модному бизнесу Fashion Factory School.
«Цены на одежду российских брендов до конца 2024 г. могут вырасти на 22% от текущих значений... Резкое подорожание одежды эксперты прогнозируют в связи с увеличением стоимости сырья и других затрат производителей», — сообщает газета.
Ранее в России зафиксировали подорожание верхней одежды. В РФ за прошедшие полгода стоимость верхней одежды, отпускаемой в розницу, выросла в среднем от 15% до 25%. На это указали данных государственной системы маркировки «Честный знак».
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