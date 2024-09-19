Названо вероятное направление наступления ВС РФ

Пока ВСУ продолжают свои попытки зафиксироваться в Курской области, ВС РФ, вероятнее всего, начнут наступление группировки населенных пунктов Покровск — Мирноград Донецкой народной республики. Такое мнение выразил военный корреспондент Евгений Линин. Он уточнил, что ВС РФ успешно форсировали реку Журавка в районе поселка Гродовки (ДНР), создав плацдарм для дальнейших действий.
«Как российские войска будут действовать дальше понятно станет чуть позже, но возможно что наступление будет идти в направлении агломерации Покровск — Мирноград», — заявил Линин в своем telegram-канале. Он отметил, что пока украинские военные проводили свои операции под Курском, штурмовые группы ВС РФ форсировали речку Журавка в Гродовке, где создали плацдарм. По словам военкора, для украинских военных Журавка являлась естественным рубежом перед Покровском и развязкой на Константиновку.
Чуть ранее Линин также сообщил, что для обеспечения стабильности на фронте главнокомандующий украинских войск Александр Сырский вынужден перераспределять ограниченные боеспособные подразделения. Так, 15-я бригада нацгвардии была перемещена в Селидово (ДНР) , а отдельные части 93-й бригады — под Новогродовку (ДНР).
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