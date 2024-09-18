В России резко упали цены на некоторые автомобили

В России значительно снизилась средняя стоимость нового гибридного автомобиля. По сравнению с августом 2023 года показатель упал на 18%. Такие выводы на основе исследования сделало издание ТАСС.
«В августе 2024 года средняя стоимость новой гибридной машины составила 7,43 млн рублей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отчасти это обусловлено продолжающимся увеличением числа объявлений», — отмечает издание. Количество предложений гибридов за год увеличилось более чем в два раза, а в общей массе предложений сегмент гибридных автомобилей достиг почти 3%.
Самым популярным среди автовладельцев остается гибридный автомобиль LiXiang L9, средняя которого составляет 8,3 млн рублей. Кроме того, спросом пользуется кроссовер LiXiang L7. За него водители готовы отдать почти 7 млн. В топ-10 гибридных авто, пользующихся спросом, попали три модели, произведенные в Европе. Это BMW XM, Lexus RX и Mercedes-AMG S63e.
Ранее URA.RU писало о том, что самым востребованным авто среди жителей Челябинска стала марка Toyota. Японская машина стала лидером продаж подержанных машин с гибридным двигателем. Она заняла ведущую позицию с долей в 28,26% от общего числа продаж.
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