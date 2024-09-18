В России резко упали цены на некоторые автомобили

Средняя цена гибридной машины в России снизилась до 7,43 млн рублей

19 сентября 2024 в 08:19 Размер текста - 17 +

В России упали цены на автомобили Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России значительно снизилась средняя стоимость нового гибридного автомобиля. По сравнению с августом 2023 года показатель упал на 18%. Такие выводы на основе исследования сделало издание ТАСС. «В августе 2024 года средняя стоимость новой гибридной машины составила 7,43 млн рублей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отчасти это обусловлено продолжающимся увеличением числа объявлений», — отмечает издание. Количество предложений гибридов за год увеличилось более чем в два раза, а в общей массе предложений сегмент гибридных автомобилей достиг почти 3%. Самым популярным среди автовладельцев остается гибридный автомобиль LiXiang L9, средняя которого составляет 8,3 млн рублей. Кроме того, спросом пользуется кроссовер LiXiang L7. За него водители готовы отдать почти 7 млн. В топ-10 гибридных авто, пользующихся спросом, попали три модели, произведенные в Европе. Это BMW XM, Lexus RX и Mercedes-AMG S63e. Ранее URA.RU писало о том, что самым востребованным авто среди жителей Челябинска стала марка Toyota. Японская машина стала лидером продаж подержанных машин с гибридным двигателем. Она заняла ведущую позицию с долей в 28,26% от общего числа продаж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России значительно снизилась средняя стоимость нового гибридного автомобиля. По сравнению с августом 2023 года показатель упал на 18%. Такие выводы на основе исследования сделало издание ТАСС. «В августе 2024 года средняя стоимость новой гибридной машины составила 7,43 млн рублей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отчасти это обусловлено продолжающимся увеличением числа объявлений», — отмечает издание. Количество предложений гибридов за год увеличилось более чем в два раза, а в общей массе предложений сегмент гибридных автомобилей достиг почти 3%. Самым популярным среди автовладельцев остается гибридный автомобиль LiXiang L9, средняя которого составляет 8,3 млн рублей. Кроме того, спросом пользуется кроссовер LiXiang L7. За него водители готовы отдать почти 7 млн. В топ-10 гибридных авто, пользующихся спросом, попали три модели, произведенные в Европе. Это BMW XM, Lexus RX и Mercedes-AMG S63e. Ранее URA.RU писало о том, что самым востребованным авто среди жителей Челябинска стала марка Toyota. Японская машина стала лидером продаж подержанных машин с гибридным двигателем. Она заняла ведущую позицию с долей в 28,26% от общего числа продаж.