Власти России занимаются адаптацией ветеранов спецоперации к мирной жизни и создают из них новую элиту. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым пообещал направить весь потенциал правительства на проект «Время героев». Как объяснили эксперты URA.RU, программа поможет окончательно избавиться от агентов Запада во всех отраслях и сферах.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил на встрече с ректором РАНХиГС, что Комиссаров возглавляет один из крупнейших университетов страны. Руководитель РАНХиГС рассказал премьеру о результатах работы и о планах на будущее. Мишустин напомнил, что в стенах заведения готовят специалистов для новых регионов. По его словам, после учебы они будут работать в государственных и других структурах. Отдельное внимание на встрече уделили проекту «Время героев».
«По инициативе президента проект реализован РАНХиГС для участников специальной военной операции. Президент подчеркивал в ходе встречи с первыми выпускниками этой программы, что именно из них должен формироваться федеральный кадровый резерв страны», — заявил Мишустин.
Проект «Время героев» чрезвычайно важен для университета, отметил Комиссаров. Ректор РАНХиГС выразил благодарность Мишустину и членам правительства, выступившим в роли наставников для участников программы.
«Важно продолжать эту работу, тщательно контролировать, как идут занятия. И, пожалуйста, полностью используйте потенциал, который есть у правительства. Мы настроили абсолютно всех руководителей федеральных органов исполнительной власти, министров, вице-премьеров на участие в этой программе: от чтения лекций до любой помощи, которая будет нужна», — резюмировал Мишустин.
Власти помогают участникам спецоперации реализовать свой потенциал в других условиях. Государство организует их обучение, планирует доверить должности на самых высоких уровнях, объяснила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, член Общественного совета программы «Время героев» Светлана Журова. «Программа рассчитана на то, что даются очень серьезные знания... 83 человека прошли очень жесткий отбор, отбор именно на знания, всю остальную часть, которая касалась боевого подвига, они уже доказали», — рассказала депутат.
По ее словам, эксперты во время обучения определяют, кто уже сегодня готов занять должность. Журова отдельно подчеркнула, что многие участники программы сами рассказывают, кем они себя видят в будущем. «Мы видели характеристику каждого, поэтому могу сказать, что это достойные ребята», — рассказала депутат корреспонденту URA.RU.
Правительство активно участвует в обновлении правящих и отраслевых элит, которые раньше ориентировались на Запад, считает политолог Дмитрий Нечаев. «У нас народ всегда был с руководством государства, а элита всегда ориентировалась на Запад, в эту элиту были интегрированы западные ценности, капиталы были выведены за рубеж, их предприятия имели офшорные юрисдикции, ну и, разумеется, ценностные элиты в основном транслировали западные установки, западные нарративы», — отметил эксперт.
По словам Нечаева, руководство страны понимало, что так больше не может продолжаться, потому что это мешало развитию России, требовались «пересборка и обновление элиты». Мощным катализатором этого процесса стала спецоперация, добавил собеседник URA.RU.
Новая элита куется сейчас на Донбассе, власти выделяют ресурсы, проводят обучающие программы, которые помогают адаптировать ветеранов СВО, считает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. По его словам, участники спецоперации своим примером демонстрируют мужество и верность Отчизне, проходят весьма непростые жизненные испытания. Эти люди, обладая существенным опытом, хотят точно также и дальше быть полезными для своей страны в мирной жизни, отметил эксперт.
«Власть будет делать ставку на тех, кто демонстрирует какие-то яркие, выдающиеся, лидерские способности, качества, управленческие таланты. При этом будет укрепляться и обновлять корпус управленческих кадров среднего и высшего звена в регионах, ведущих государственных организациях, компаниях, корпорациях, движениях. Мы видим, что „Движение первых“ возглавил Герой России Артур Орлов. Примеры есть», — резюмировал Селезнев.
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