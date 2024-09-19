Володин: терроризм вышел на новый уровень

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Инцидент в Ливане нуждается в тщательном расследовании, заявил Володин
Инцидент в Ливане нуждается в тщательном расследовании, заявил Володин Фото:

Терроризм активизировался после серии взрывов пейджеров в Ливане, перейдя на новый уровень. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В Ливане произошли серии взрывов различной техники — пейджеров, телефонов, раций и других электронных устройств. Возможность массового производства подобного „оружия“ выводит терроризм на новый уровень», — написал Володин в своем telegram-канале. 

Он отметил, что использование небезопасных средств связи вызывает опасения о возможных последствиях. Володин подчеркнул, что инцидент в Ливане может привести к серьезным мировым последствиям и требует тщательного расследования. Он также призвал международные институты разработать меры борьбы с такими преступлениями, чтобы обеспечить безопасность.

Во вторник в Ливане произошли взрывы, в результате которых пострадали сотни членов ливанской группировки «Хезболлах». Подорвались пейджеры, используемые для связи. По словам представителя группировки, это самое серьезное нарушение безопасности с начала конфликта с Израилем. На следующий день взрывы произошли во время похорон боевиков «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. На этот раз взорвались рации и радиоприемники, передает 360.ru.

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Терроризм активизировался после серии взрывов пейджеров в Ливане, перейдя на новый уровень. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В Ливане произошли серии взрывов различной техники — пейджеров, телефонов, раций и других электронных устройств. Возможность массового производства подобного „оружия“ выводит терроризм на новый уровень», — написал Володин в своем telegram-канале.  Он отметил, что использование небезопасных средств связи вызывает опасения о возможных последствиях. Володин подчеркнул, что инцидент в Ливане может привести к серьезным мировым последствиям и требует тщательного расследования. Он также призвал международные институты разработать меры борьбы с такими преступлениями, чтобы обеспечить безопасность. Во вторник в Ливане произошли взрывы, в результате которых пострадали сотни членов ливанской группировки «Хезболлах». Подорвались пейджеры, используемые для связи. По словам представителя группировки, это самое серьезное нарушение безопасности с начала конфликта с Израилем. На следующий день взрывы произошли во время похорон боевиков «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. На этот раз взорвались рации и радиоприемники, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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