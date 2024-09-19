На территории Красноярского края объявлен режим ЧС

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Режим ЧС связан с аномальным уровнем осадков в Красноярском крае, заявил Пономаренко
Режим ЧС связан с аномальным уровнем осадков в Красноярском крае, заявил Пономаренко Фото:

В Красноярском крае с 20 сентября введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято на заседании правительства региона. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

«На территории Красноярского края с 20 сентября установлен режим чрезвычайной ситуации», — написал Пономаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что в августе в большинстве районов края фиксировались аномальные осадки, что привело к ущербу в сельском хозяйстве из-за переувлажнения почвы и прорастания зерна.

Пострадали более 17 тысяч гектаров посевов, а ущерб составил свыше 280 миллионов рублей. Введенный режим ЧС поможет привлечь ресурсы для ликвидации последствий и даст аграриям возможность получить страховые выплаты и отменить штрафы по субсидиям за недостижение плановых показателей урожайности, заключил Пономаренко.

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В Красноярском крае с 20 сентября введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято на заседании правительства региона. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. «На территории Красноярского края с 20 сентября установлен режим чрезвычайной ситуации», — написал Пономаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что в августе в большинстве районов края фиксировались аномальные осадки, что привело к ущербу в сельском хозяйстве из-за переувлажнения почвы и прорастания зерна. Пострадали более 17 тысяч гектаров посевов, а ущерб составил свыше 280 миллионов рублей. Введенный режим ЧС поможет привлечь ресурсы для ликвидации последствий и даст аграриям возможность получить страховые выплаты и отменить штрафы по субсидиям за недостижение плановых показателей урожайности, заключил Пономаренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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