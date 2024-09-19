Экономист Сорокина объяснила, почему россиянам не раздают деньги

Россия не собирается действовать по методу властей Таиланда, который подразумевает выплаты населению для подъема экономики, потому что в России она и так растет темпами выше среднемировых. Об этом сообщила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
«Россия не может взять на вооружение метод властей Таиланда <...> — как минимум, потому что никакого спада у нас пока не наблюдается <...> Никакого замедления экономики, как в Таиланде, у нас нет. Напротив, в прошлом году ВВП России вырос на 3,6%, в доковидном 2018-м — на 2,8 %» — передает агентство «Прайм» со ссылкой на слова Сорокиной. Еще одним фактором профессор указала высокий уровень потребительского спроса в РФ.
Она уточнила, что в стране также существуют разовые выплаты, такие как материнский капитал и выплаты пенсионерам, но сегодня они стали более целенаправленными и в основном регулируются региональными властями. Сорокина указала разнонаправленную политику в РФ, один из векторов которой направлен на ускорение экономического развития через целевые льготные кредиты и программы развития, в то же время повышение ключевой ставки Центробанка оказывает давление на предприятия реального сектора экономики.
Издание The Straits Times сообщило, что тайское правительство приступило к реализации программы социальных выплат, которая охватит 14,6 миллиона граждан. Каждому из социально незащищенных слоев населения будет выделена сумма в размере 10 тысяч бат (приблизительно 27,5 тысяч рублей). Инициатива нацелена на стимулирование экономического роста страны.
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