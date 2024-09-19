Актрисе из «Иронии судьбы» Лии Ахеджаковой запретили лежать

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У Ахеджаковой диагностировали воспаление седалищного нерва, пишет Mash
У Ахеджаковой диагностировали воспаление седалищного нерва, пишет Mash Фото:

Актрисе Лии Ахеджаковой, известной по «Иронии судьбы», запретили лежать. Врачи выявили у нее воспаление седалищного нерва.

«Лии Ахеджаковой запретили лежать», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что у 86-летней артистки диагностировали воспаление седалищного нерва, и врачи разрешили находиться в горизонтальном положении только во время сна и секса.

У Ахеджаковой возникли сильные боли в спине, из-за чего она обратилась за медицинской помощью. Врачи рекомендовали пройти курс терапии и следовать строгому режиму дня: заниматься физической активностью, ложиться и вставать в одно и то же время, а спать на комфортном матрасе в темной прохладной комнате, передали в telegram-канале.

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Актрисе Лии Ахеджаковой, известной по «Иронии судьбы», запретили лежать. Врачи выявили у нее воспаление седалищного нерва. «Лии Ахеджаковой запретили лежать», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что у 86-летней артистки диагностировали воспаление седалищного нерва, и врачи разрешили находиться в горизонтальном положении только во время сна и секса. У Ахеджаковой возникли сильные боли в спине, из-за чего она обратилась за медицинской помощью. Врачи рекомендовали пройти курс терапии и следовать строгому режиму дня: заниматься физической активностью, ложиться и вставать в одно и то же время, а спать на комфортном матрасе в темной прохладной комнате, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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