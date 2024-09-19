Актрисе из «Иронии судьбы» Лии Ахеджаковой запретили лежать

Актрисе Лии Ахеджаковой, известной по «Иронии судьбы», запретили лежать. Врачи выявили у нее воспаление седалищного нерва.
«Лии Ахеджаковой запретили лежать», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что у 86-летней артистки диагностировали воспаление седалищного нерва, и врачи разрешили находиться в горизонтальном положении только во время сна и секса.
У Ахеджаковой возникли сильные боли в спине, из-за чего она обратилась за медицинской помощью. Врачи рекомендовали пройти курс терапии и следовать строгому режиму дня: заниматься физической активностью, ложиться и вставать в одно и то же время, а спать на комфортном матрасе в темной прохладной комнате, передали в telegram-канале.
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