Названы рецепты диетической шарлотки без яблок

Обычная шарлотка с яблоками — это скучно, заменить эти плоды в сладком десерте можно и на другие сезонные фрукты, на ягоды. Этим поделилась автор канала «Дарьины рецепты» в Дзене Дарья Сергеева. А чтобы шарлотка не сильно отражалась на фигуре, при приготовлении стоит использовать меньше сахара.
«Шарлотка с яблоками — это скучно», — заявила блогер в интервью радио Sputnik. Автор канала предложила рецепт шарлотки с грушами: фрукт обваливается в корице, а в классическое тесто для шарлотки идут четыре яйца, стакан муки, стакан сахара, добавляется любой крепкий алкоголь или эссенция. Тем, кто следит за фигурой, Сергеева советует при приготовлении осенних пирогов использовать меньше сахара.
Шарлотку также можно приготовить с клюквой. По словам Сергеевой, рецепт этого пирога распространен на севере. Примерно стакан мытой и хорошо высушенной клюквы добавляется в классическое тесто шарлотки. «Получается полезный пирог, богатый витамином С», — отметила блогер.
Альтернативой шарлотки она назвала цветаевский яблочный пирог. «Готовится из сливочного масла, стакана муки, стакана сметаны, 200 граммов сахара и одного яйца. Можно добавить ванилин, одну чайную ложку корицы и немного сушеной апельсиновой цедры», — поделилась рецептом Сергеева.
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