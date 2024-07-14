14 июля 2024
13 июля 2024

В Челябинске из-за ливневых дождей подтопило более ста домов

В Челябинске из-за ливневых дождей подтопило 107 домов
© Служба новостей «URA.RU»
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В 95% случаев на подтопление жаловались жители частного сектора
В 95% случаев на подтопление жаловались жители частного сектора Фото:

В Челябинске из-за ливневых дождей подтопило 107 домов. В 95% случаев на подтопление жаловались жители частного сектора. Об этом на аппаратном совещании 15 июля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«Были привлечены службы „Элис“ и подрядчики по устранению последствий шквалистого ветра и усиленного дождя. За прошедшие сутки было повалено более 100 деревьев, подрядчики их спиливали, остатки вывозили. В диспетчерскую службу „Элис“ поступило 107 заявок от населения по зонам подтопления, в 95% случаев это частный сектор», — сообщил Ксензов.

Службы работают над устранением подтоплений, в минувшие выходные спасатели оказывали жителям содействие в откачке воды.  Также в Челябинске есть жалобы на подтопление подвалов, кровель многоквартирных домов и частных домовладений. Каждое обращение в мэрии взяли на контроль.

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В Челябинске из-за ливневых дождей подтопило 107 домов. В 95% случаев на подтопление жаловались жители частного сектора. Об этом на аппаратном совещании 15 июля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Были привлечены службы „Элис“ и подрядчики по устранению последствий шквалистого ветра и усиленного дождя. За прошедшие сутки было повалено более 100 деревьев, подрядчики их спиливали, остатки вывозили. В диспетчерскую службу „Элис“ поступило 107 заявок от населения по зонам подтопления, в 95% случаев это частный сектор», — сообщил Ксензов. Службы работают над устранением подтоплений, в минувшие выходные спасатели оказывали жителям содействие в откачке воды.  Также в Челябинске есть жалобы на подтопление подвалов, кровель многоквартирных домов и частных домовладений. Каждое обращение в мэрии взяли на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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