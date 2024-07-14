В Челябинске из-за ливневых дождей подтопило более ста домов

В Челябинске из-за ливневых дождей подтопило 107 домов. В 95% случаев на подтопление жаловались жители частного сектора. Об этом на аппаратном совещании 15 июля сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
«Были привлечены службы „Элис“ и подрядчики по устранению последствий шквалистого ветра и усиленного дождя. За прошедшие сутки было повалено более 100 деревьев, подрядчики их спиливали, остатки вывозили. В диспетчерскую службу „Элис“ поступило 107 заявок от населения по зонам подтопления, в 95% случаев это частный сектор», — сообщил Ксензов.
Службы работают над устранением подтоплений, в минувшие выходные спасатели оказывали жителям содействие в откачке воды. Также в Челябинске есть жалобы на подтопление подвалов, кровель многоквартирных домов и частных домовладений. Каждое обращение в мэрии взяли на контроль.
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