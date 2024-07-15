Генерал Попов одной фразой прокомментировал свой перевод под домашний арест. Видео

Генерал Попов поблагодарил всех за поддержку после перевода на домашний арест

15 июля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Иван Попов прокомментировал решение суда о переводе под домашний арест Фото: AP/TASS новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, проходящего по делу о мошенничестве крупного размера, перевели на домашний арест. После оглашения судом решения он поблагодарил всех за поддержку. Новость по теме Арестованного генерала Попова перевели под домашний арест: биография военного «Какие эмоции у солдата? Спасибо всем за поддержку!» — сказал Попов. Его реакцию опубликовал telegram-канал Shot. Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии следствия, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей. Ранее Попов обратился в СК России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев по его делу, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, проходящего по делу о мошенничестве крупного размера, перевели на домашний арест. После оглашения судом решения он поблагодарил всех за поддержку. «Какие эмоции у солдата? Спасибо всем за поддержку!» — сказал Попов. Его реакцию опубликовал telegram-канал Shot. Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии следствия, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей. Ранее Попов обратился в СК России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев по его делу, передает RT.