Генерал Попов одной фразой прокомментировал свой перевод под домашний арест. Видео

Генерал Попов поблагодарил всех за поддержку после перевода на домашний арест
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Иван Попов прокомментировал решение суда о переводе под домашний арест Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, проходящего по делу о мошенничестве крупного размера, перевели на домашний арест. После оглашения судом решения он поблагодарил всех за поддержку.

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«Какие эмоции у солдата? Спасибо всем за поддержку!» — сказал Попов. Его реакцию опубликовал telegram-канал Shot.

Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии следствия, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей. Ранее Попов обратился в СК России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев по его делу, передает RT.

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Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, проходящего по делу о мошенничестве крупного размера, перевели на домашний арест. После оглашения судом решения он поблагодарил всех за поддержку. «Какие эмоции у солдата? Спасибо всем за поддержку!» — сказал Попов. Его реакцию опубликовал telegram-канал Shot. Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии следствия, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей. Ранее Попов обратился в СК России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев по его делу, передает RT.
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