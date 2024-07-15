15 июля 2024

Мэр из ХМАО оконфузился, уходя в отпуск. Фото

Мэр Урая Закирзянов сфотографировался на фоне неубранного мусора, уходя в отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Урая попал в неловкую ситуацию, выложив отпускное фото
Мэр Урая попал в неловкую ситуацию, выложив отпускное фото Фото:

Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закризянов оконфузился с отпускным фото. Он опубликовал свой портрет на фоне мусора на аллее Славы. Снимок уходящего в отпуск Закирзянова размещен в его соцсетях.

«Друзья! Ушел в плановый отпуск. <...> Небольшая пауза в работе, наберусь новых сил, и продолжим менять жизнь в Урае к лучшему. Вместе!» — подписал мэр свое фото с аллеи, где под лавочками валяется мусор.

Фото с бутылками и сигаретными пачками под лавочками вызвало возмущение горожан и местных депутатов. «Дума просила Закирзянова установить урны, потому что аллея — точка притяжения. В итоге, вопрос так и не решился, однако градоначальник отправился отдыхать со свободной душой», — отмечает собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность.

Горожане заметили отсутствие урн и мусор под лавками
Горожане заметили отсутствие урн и мусор под лавками
Фото:

https://vk.com/wall708125443_6495

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Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закризянов оконфузился с отпускным фото. Он опубликовал свой портрет на фоне мусора на аллее Славы. Снимок уходящего в отпуск Закирзянова размещен в его соцсетях. «Друзья! Ушел в плановый отпуск. <...> Небольшая пауза в работе, наберусь новых сил, и продолжим менять жизнь в Урае к лучшему. Вместе!» — подписал мэр свое фото с аллеи, где под лавочками валяется мусор. Фото с бутылками и сигаретными пачками под лавочками вызвало возмущение горожан и местных депутатов. «Дума просила Закирзянова установить урны, потому что аллея — точка притяжения. В итоге, вопрос так и не решился, однако градоначальник отправился отдыхать со свободной душой», — отмечает собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность. https://vk.com/wall708125443_6495
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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