Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закризянов оконфузился с отпускным фото. Он опубликовал свой портрет на фоне мусора на аллее Славы. Снимок уходящего в отпуск Закирзянова размещен в его соцсетях.
«Друзья! Ушел в плановый отпуск. <...> Небольшая пауза в работе, наберусь новых сил, и продолжим менять жизнь в Урае к лучшему. Вместе!» — подписал мэр свое фото с аллеи, где под лавочками валяется мусор.
Фото с бутылками и сигаретными пачками под лавочками вызвало возмущение горожан и местных депутатов. «Дума просила Закирзянова установить урны, потому что аллея — точка притяжения. В итоге, вопрос так и не решился, однако градоначальник отправился отдыхать со свободной душой», — отмечает собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность.
https://vk.com/wall708125443_6495
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!