В пермском зоопарке рысь впервые показала маленьких котят. Видео

Пермский зоопарк опубликовал видео с новыми детенышами рыси Майи
© Служба новостей «URA.RU»
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В пермском зоопарке рысь родила котят
В пермском зоопарке рысь родила котят Фото:

В пермском зоопарке рысь Майя родила котят. Недавно она впервые показала их публике, рассказали сотрудники зверинца.

«Пушистая банда уже вовсю осваивается в вольере и норовит сбежать из-под присмотра матери. Пока это сделать никому не удалось. Майя пристально следит за рысятами, держит ухо с кисточкой востро и не дает им излишне баловаться, призывая к порядку лапой», — говорится на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Пол малышей специалисты пока не определили. Поэтому у них еще нет и имен. В прошлом году Майя родила трех самок. Их увезли по разным зоопаркам России.

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В пермском зоопарке рысь Майя родила котят. Недавно она впервые показала их публике, рассказали сотрудники зверинца. «Пушистая банда уже вовсю осваивается в вольере и норовит сбежать из-под присмотра матери. Пока это сделать никому не удалось. Майя пристально следит за рысятами, держит ухо с кисточкой востро и не дает им излишне баловаться, призывая к порядку лапой», — говорится на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Пол малышей специалисты пока не определили. Поэтому у них еще нет и имен. В прошлом году Майя родила трех самок. Их увезли по разным зоопаркам России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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