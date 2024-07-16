В пермском зоопарке рысь родила котят
В пермском зоопарке рысь Майя родила котят. Недавно она впервые показала их публике, рассказали сотрудники зверинца.
«Пушистая банда уже вовсю осваивается в вольере и норовит сбежать из-под присмотра матери. Пока это сделать никому не удалось. Майя пристально следит за рысятами, держит ухо с кисточкой востро и не дает им излишне баловаться, призывая к порядку лапой», — говорится на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Пол малышей специалисты пока не определили. Поэтому у них еще нет и имен. В прошлом году Майя родила трех самок. Их увезли по разным зоопаркам России.
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