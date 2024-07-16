Екатеринбуржцы ответили YouTube на блокировку песни Олега Газманова. Видео

16 июля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

YouTube заблокировал песню Газманова — «Русский мир» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тысячи сотрудников екатеринбургской компании «Сима-ленд» устроили масштабный флешмоб, в котором поддержали певца Олега Газманова, у которого заблокировали новую патриотическую песню на видеохостинге YouTube. Информация об этом появилась в telegram-канале «Сима-ленда». «Мы идем вперед — это наше время! Наш флешмоб в поддержку Олега Газманова и его новой песни „Русский мир“ Олег Михайлович, мы с Вами! Своих не бросаем!» — говорится посте. В прошлом году «Сима-ленд» приглашал Газманова на День работника торговли, который отпраздновали на базе отдыха «Огонь пляж». Песни артиста сотрудники компании часто используют в своих неординарных акциях патриотического толка. Все помнят, как в сентябре 2021-го тысячи «сималендовцев» красиво встречали в Екатеринбурге главу МИД Сергея Лаврова, станцевав перед ним под хит Газманова «Вперед, Россия!». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тысячи сотрудников екатеринбургской компании «Сима-ленд» устроили масштабный флешмоб, в котором поддержали певца Олега Газманова, у которого заблокировали новую патриотическую песню на видеохостинге YouTube. Информация об этом появилась в telegram-канале «Сима-ленда». «Мы идем вперед — это наше время! Наш флешмоб в поддержку Олега Газманова и его новой песни „Русский мир“ Олег Михайлович, мы с Вами! Своих не бросаем!» — говорится посте. В прошлом году «Сима-ленд» приглашал Газманова на День работника торговли, который отпраздновали на базе отдыха «Огонь пляж». Песни артиста сотрудники компании часто используют в своих неординарных акциях патриотического толка. Все помнят, как в сентябре 2021-го тысячи «сималендовцев» красиво встречали в Екатеринбурге главу МИД Сергея Лаврова, станцевав перед ним под хит Газманова «Вперед, Россия!».