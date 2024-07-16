Екатеринбуржцы ответили YouTube на блокировку песни Олега Газманова. Видео

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Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, газманов олег
YouTube заблокировал песню Газманова — «Русский мир» Фото:

Тысячи сотрудников екатеринбургской компании «Сима-ленд» устроили масштабный флешмоб, в котором поддержали певца Олега Газманова, у которого заблокировали новую патриотическую песню на видеохостинге YouTube. Информация об этом появилась в telegram-канале «Сима-ленда».

«Мы идем вперед — это наше время! Наш флешмоб в поддержку Олега Газманова и его новой песни „Русский мир“ Олег Михайлович, мы с Вами! Своих не бросаем!» — говорится посте.

В прошлом году «Сима-ленд» приглашал Газманова на День работника торговли, который отпраздновали на базе отдыха «Огонь пляж». Песни артиста сотрудники компании часто используют в своих неординарных акциях патриотического толка. Все помнят, как в сентябре 2021-го тысячи «сималендовцев» красиво встречали в Екатеринбурге главу МИД Сергея Лаврова, станцевав перед ним под хит Газманова «Вперед, Россия!».

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Тысячи сотрудников екатеринбургской компании «Сима-ленд» устроили масштабный флешмоб, в котором поддержали певца Олега Газманова, у которого заблокировали новую патриотическую песню на видеохостинге YouTube. Информация об этом появилась в telegram-канале «Сима-ленда». «Мы идем вперед — это наше время! Наш флешмоб в поддержку Олега Газманова и его новой песни „Русский мир“ Олег Михайлович, мы с Вами! Своих не бросаем!» — говорится посте. В прошлом году «Сима-ленд» приглашал Газманова на День работника торговли, который отпраздновали на базе отдыха «Огонь пляж». Песни артиста сотрудники компании часто используют в своих неординарных акциях патриотического толка. Все помнят, как в сентябре 2021-го тысячи «сималендовцев» красиво встречали в Екатеринбурге главу МИД Сергея Лаврова, станцевав перед ним под хит Газманова «Вперед, Россия!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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