Тысячи сотрудников екатеринбургской компании «Сима-ленд» устроили масштабный флешмоб, в котором поддержали певца Олега Газманова, у которого заблокировали новую патриотическую песню на видеохостинге YouTube. Информация об этом появилась в telegram-канале «Сима-ленда».
«Мы идем вперед — это наше время! Наш флешмоб в поддержку Олега Газманова и его новой песни „Русский мир“ Олег Михайлович, мы с Вами! Своих не бросаем!» — говорится посте.
В прошлом году «Сима-ленд» приглашал Газманова на День работника торговли, который отпраздновали на базе отдыха «Огонь пляж». Песни артиста сотрудники компании часто используют в своих неординарных акциях патриотического толка. Все помнят, как в сентябре 2021-го тысячи «сималендовцев» красиво встречали в Екатеринбурге главу МИД Сергея Лаврова, станцевав перед ним под хит Газманова «Вперед, Россия!».
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