После рейда на стройке в Челябинске мигрантов отправили на учет в военкомат

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Двое мигрантов работали на стройке незаконно
Двое мигрантов работали на стройке незаконно Фото:

В Челябинске на строительном объекте в Калининском районе был проведен рейд, по итогам которого четверо мигрантов были доставлены в военкомат для постановки на учет. Еще троих выдворили из страны. Проверку проводили полиция совместно с представителями 308 военного следственного отдела СК РФ, Росгвардией и региональным ФСБ, сообщили 18 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В ходе проверки было выявлено шесть административных правонарушений, два из которых связаны с нарушением правил трудовой деятельности иностранными работниками. В отношении трех мигрантов судом приняты решения о принудительной высылке из страны, а четверо получивших российское гражданство отправлены на учет в военкоматы», — сообщили в пресс-службе.

За нарушение правил осуществления трудовой деятельности работодателям грозит административное наказание. За каждого иностранного работника могут взыскать штраф — до 800 тысяч рублей либо потребовать приостановить деятельность на срок — до 90 суток.

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В Челябинске на строительном объекте в Калининском районе был проведен рейд, по итогам которого четверо мигрантов были доставлены в военкомат для постановки на учет. Еще троих выдворили из страны. Проверку проводили полиция совместно с представителями 308 военного следственного отдела СК РФ, Росгвардией и региональным ФСБ, сообщили 18 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В ходе проверки было выявлено шесть административных правонарушений, два из которых связаны с нарушением правил трудовой деятельности иностранными работниками. В отношении трех мигрантов судом приняты решения о принудительной высылке из страны, а четверо получивших российское гражданство отправлены на учет в военкоматы», — сообщили в пресс-службе. За нарушение правил осуществления трудовой деятельности работодателям грозит административное наказание. За каждого иностранного работника могут взыскать штраф — до 800 тысяч рублей либо потребовать приостановить деятельность на срок — до 90 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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