18 июля 2024

В Прикамье ожидается повышение температуры до 27 градусов и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам пообещали еще один теплый день, но не исключены осадки
Пермякам пообещали еще один теплый день, но не исключены осадки Фото:

В Пермском крае в пятницу, 19 июля, температура поднимется до 27 градусов. При этом местами возможны дожди и грозы, предупредили метеорологи.

«В Прикамье 19 июля ночью будет от 11 до 16 градусов, днем — от 22 до 27. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет северным и северо-восточным с порывами до 14 м/с», — указано в прогнозе сервиса «Яндекс Погода».

Жителей региона предупредили ранее — Пермский край накроют дожди. МЧС сообщало о мощных ливнях.

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В Пермском крае в пятницу, 19 июля, температура поднимется до 27 градусов. При этом местами возможны дожди и грозы, предупредили метеорологи. «В Прикамье 19 июля ночью будет от 11 до 16 градусов, днем — от 22 до 27. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет северным и северо-восточным с порывами до 14 м/с», — указано в прогнозе сервиса «Яндекс Погода». Жителей региона предупредили ранее — Пермский край накроют дожди. МЧС сообщало о мощных ливнях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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