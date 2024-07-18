В Прикамье ожидается повышение температуры до 27 градусов и грозы

Пермякам пообещали еще один теплый день, но не исключены осадки
В Пермском крае в пятницу, 19 июля, температура поднимется до 27 градусов. При этом местами возможны дожди и грозы, предупредили метеорологи.
«В Прикамье 19 июля ночью будет от 11 до 16 градусов, днем — от 22 до 27. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет северным и северо-восточным с порывами до 14 м/с», — указано в прогнозе сервиса «Яндекс Погода».
Жителей региона предупредили ранее — Пермский край накроют дожди. МЧС сообщало о мощных ливнях.
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