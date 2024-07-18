Бастрыкин потребовал доложить об угрозах челябинским дружинникам от мигрантов

Глава СКР Александр Бастрыкин 19 июля поручил доложить о возможных угрозах дружинникам в Челябинской области со стороны торговцев-мигрантов. Как заявили в пресс-службе ведомства, заниматься вопросом будет и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Константин Правосудов.
«В соцмедиа сообщается, что дружинникам, которые выявляют незаконных уличных торговцев-мигрантов, систематически угрожают неизвестные. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жителей области», — отметили в СКР.
Один из фактов поступивших угроз зафиксировали общественники. В связи с обозначенными сообщениями следственные органы начали процессуальную проверку.
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