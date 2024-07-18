18 июля 2024

Бастрыкин потребовал доложить об угрозах челябинским дружинникам от мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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В угрозах дружинникам разберутся следователи
В угрозах дружинникам разберутся следователи Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин 19 июля поручил доложить о возможных угрозах дружинникам в Челябинской области со стороны торговцев-мигрантов. Как заявили в пресс-службе ведомства, заниматься вопросом будет и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Константин Правосудов.

«В соцмедиа сообщается, что дружинникам, которые выявляют незаконных уличных торговцев-мигрантов, систематически угрожают неизвестные. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жителей области», — отметили в СКР.

Один из фактов поступивших угроз зафиксировали общественники. В связи с обозначенными сообщениями следственные органы начали процессуальную проверку.

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Глава СКР Александр Бастрыкин 19 июля поручил доложить о возможных угрозах дружинникам в Челябинской области со стороны торговцев-мигрантов. Как заявили в пресс-службе ведомства, заниматься вопросом будет и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Константин Правосудов. «В соцмедиа сообщается, что дружинникам, которые выявляют незаконных уличных торговцев-мигрантов, систематически угрожают неизвестные. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении жителей области», — отметили в СКР. Один из фактов поступивших угроз зафиксировали общественники. В связи с обозначенными сообщениями следственные органы начали процессуальную проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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