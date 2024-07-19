В районе ХМАО после реконструкции откроется поликлиника

В Березово (ХМАО) 29 июля откроют поликлинику после реконструкции. Решение приняли на совещании главы района Руслана Александрова с замгубернатора Азатом Ислаевым и директором департамента здравоохранения округа Алексеем Добровольским.
«По итогам совещания было принято решение об устранении всех замечаний до ближайшего вторника. С 29 июля новая поликлиника Березовской районной больницы откроет свои двери для пациентов», — рассказал Александров в своем telegram-канале.
По его словам, открытия поликлиники ждут жители со всего Березовского района. Сейчас подрядчик заканчивает работы по устранению замечаний и приводит все в надлежащее состояние.
О реконструкции поликлиники в Березово директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил еще в 2023 году. Ее обещали увеличить на 700 квадратных метров.
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