19 июля 2024

В районе ХМАО после реконструкции откроется поликлиника

В Березово откроют поликлинику после реконструкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструированную поликлинику в Березово откроют в конце июля
Реконструированную поликлинику в Березово откроют в конце июля Фото:

В Березово (ХМАО) 29 июля откроют поликлинику после реконструкции. Решение приняли на совещании главы района Руслана Александрова с замгубернатора Азатом Ислаевым и директором департамента здравоохранения округа Алексеем Добровольским.

«По итогам совещания было принято решение об устранении всех замечаний до ближайшего вторника. С 29 июля новая поликлиника Березовской районной больницы откроет свои двери для пациентов», — рассказал Александров в своем telegram-канале.

По его словам, открытия поликлиники ждут жители со всего Березовского района. Сейчас подрядчик заканчивает работы по устранению замечаний и приводит все в надлежащее состояние.

О реконструкции поликлиники в Березово директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил еще в 2023 году. Ее обещали увеличить на 700 квадратных метров.

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В Березово (ХМАО) 29 июля откроют поликлинику после реконструкции. Решение приняли на совещании главы района Руслана Александрова с замгубернатора Азатом Ислаевым и директором департамента здравоохранения округа Алексеем Добровольским. «По итогам совещания было принято решение об устранении всех замечаний до ближайшего вторника. С 29 июля новая поликлиника Березовской районной больницы откроет свои двери для пациентов», — рассказал Александров в своем telegram-канале. По его словам, открытия поликлиники ждут жители со всего Березовского района. Сейчас подрядчик заканчивает работы по устранению замечаний и приводит все в надлежащее состояние. О реконструкции поликлиники в Березово директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил еще в 2023 году. Ее обещали увеличить на 700 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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