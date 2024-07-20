20 июля 2024
19 июля 2024

Бегающий шлем удивил челябинских бойцов мотострелковой бригады. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В зоне СВО котенок украл шлем у бойца
В зоне СВО котенок украл шлем у бойца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У одного из челябинских бойцов в зоне спецоперации пропал защитный шлем. Оказалось, что под него залез приблудившийся котенок и бегал в нем по блиндажу. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Утро у южноуральских бойцов на СВО началось нетипично. У одного из парней пропал защитный шлем. И тут мимо него „пробегает“ потерянный головной убор», — рассказал Рыжий.

Он отметил, что под шлемом обнаружился маленький котенок — назвали Кнопкой, оставили у себя, а у местных взяли когтеточку с лежанкой. Теперь боец, чей головной убор пыталась «умыкнуть» Кнопка, учит малышку точить когти в положенном месте и приучает к порядку.

"Народный фронт" также отправил мотострелковой бригаде новую посылку. В нее вошли масксети, тепловизор и генератор.

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У одного из челябинских бойцов в зоне спецоперации пропал защитный шлем. Оказалось, что под него залез приблудившийся котенок и бегал в нем по блиндажу. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Утро у южноуральских бойцов на СВО началось нетипично. У одного из парней пропал защитный шлем. И тут мимо него „пробегает“ потерянный головной убор», — рассказал Рыжий. Он отметил, что под шлемом обнаружился маленький котенок — назвали Кнопкой, оставили у себя, а у местных взяли когтеточку с лежанкой. Теперь боец, чей головной убор пыталась «умыкнуть» Кнопка, учит малышку точить когти в положенном месте и приучает к порядку. "Народный фронт" также отправил мотострелковой бригаде новую посылку. В нее вошли масксети, тепловизор и генератор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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