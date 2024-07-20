20 июля 2024

Бастрыкину доложат о мигранте, который домогался до девушек в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин требует предоставить доклад об установленных обстоятельствах инцидента
Александр Бастрыкин требует предоставить доклад об установленных обстоятельствах инцидента Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о мигранте, который преследовал девушек в Екатеринбурге и угрожал горожанам, пытающимся их защитить. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту противоправных действий со стороны мигранта в отношении жителей Свердловской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что речь идет о приехавшем в Екатеринбург уроженце Центральной Азии.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить доклад об установленных обстоятельствах. Следственные органы регионального СК начали процессуальную проверку.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о мигранте, который преследовал девушек в Екатеринбурге и угрожал горожанам, пытающимся их защитить. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту противоправных действий со стороны мигранта в отношении жителей Свердловской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что речь идет о приехавшем в Екатеринбург уроженце Центральной Азии. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить доклад об установленных обстоятельствах. Следственные органы регионального СК начали процессуальную проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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