Бастрыкину доложат о мигранте, который домогался до девушек в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о мигранте, который преследовал девушек в Екатеринбурге и угрожал горожанам, пытающимся их защитить. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту противоправных действий со стороны мигранта в отношении жителей Свердловской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что речь идет о приехавшем в Екатеринбург уроженце Центральной Азии.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить доклад об установленных обстоятельствах. Следственные органы регионального СК начали процессуальную проверку.
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