21 июля 2024

На трассе в Свердловской области женщина сбила дикого лося

На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» водитель Lada Granta сбил лося
© Служба новостей «URA.RU»
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Лось погиб на месте ДТП (архивное фото)
Лось погиб на месте ДТП (архивное фото) Фото:

На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в Свердловской области женщина за рулем Lada Granta сбила дикого лося, который выбежал на дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

«При движении со стороны Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила по правой полосе, женщина допустила наезд на лося, неожиданно выбежавшего на дорогу с левой стороны по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП водитель легкового автомобиля травм не получила. Известно, что она в момент аварии была пристегнута ремнем безопасности, состояние опьянения не установлено», — говорится в сообщении ведомства для группы «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Животное погибло на месте происшествия. У 38-летней владелицы легковушки 12 лет водительского стажа. Авария произошла на 48 километре трассы.

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На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в Свердловской области женщина за рулем Lada Granta сбила дикого лося, который выбежал на дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «При движении со стороны Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила по правой полосе, женщина допустила наезд на лося, неожиданно выбежавшего на дорогу с левой стороны по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП водитель легкового автомобиля травм не получила. Известно, что она в момент аварии была пристегнута ремнем безопасности, состояние опьянения не установлено», — говорится в сообщении ведомства для группы «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Животное погибло на месте происшествия. У 38-летней владелицы легковушки 12 лет водительского стажа. Авария произошла на 48 километре трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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