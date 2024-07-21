На трассе в Свердловской области женщина сбила дикого лося

На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в Свердловской области женщина за рулем Lada Granta сбила дикого лося, который выбежал на дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.
«При движении со стороны Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила по правой полосе, женщина допустила наезд на лося, неожиданно выбежавшего на дорогу с левой стороны по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП водитель легкового автомобиля травм не получила. Известно, что она в момент аварии была пристегнута ремнем безопасности, состояние опьянения не установлено», — говорится в сообщении ведомства для группы «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Животное погибло на месте происшествия. У 38-летней владелицы легковушки 12 лет водительского стажа. Авария произошла на 48 километре трассы.
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