В Екатеринбурге пятимесячный младенец умер во сне

В Екатеринбурге в многодетной семье скончался ребенок, которому в августе должно было исполниться полгода. По предварительной версии, мальчик во сне задохнулся из-за попадания в легкие содержимого желудка, рассказал URA.RU источник.
«Мать в пять часов утра покормила малыша детской смесью, уложила спать в кроватку и уснула сама. В десять часов утра она обнаружила, что ребенок не дышит. До приезда скорой женщина пыталась сама реанимировать ребенка, но медики констатировали его смерть», — рассказал собеседник агентства.
По предварительной версии, причиной трагедии стал аспирационный синдром — опасное состояние, развивающееся из-за попадания в легкие содержимого желудка. Более точную причину назовут судмедэксперты после вскрытия. По словам источника, семья, где рос мальчик, благополучная, в ней есть еще трое старших детей. В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать происшествие.
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