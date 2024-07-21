21 июля 2024

В Екатеринбурге пятимесячный младенец умер во сне

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие этапа детского Кубка России по шахматам «Кубок титанов». Свердловская область, Верхняя Салда, собачка, грусть, мягкая игрушка
По предварительным данным, мальчик задохнулся во время сна Фото:

В Екатеринбурге в многодетной семье скончался ребенок, которому в августе должно было исполниться полгода. По предварительной версии, мальчик во сне задохнулся из-за попадания в легкие содержимого желудка, рассказал URA.RU источник.

«Мать в пять часов утра покормила малыша детской смесью, уложила спать в кроватку и уснула сама. В десять часов утра она обнаружила, что ребенок не дышит. До приезда скорой женщина пыталась сама реанимировать ребенка, но медики констатировали его смерть», — рассказал собеседник агентства.

По предварительной версии, причиной трагедии стал аспирационный синдром — опасное состояние, развивающееся из-за попадания в легкие содержимого желудка. Более точную причину назовут судмедэксперты после вскрытия. По словам источника, семья, где рос мальчик, благополучная, в ней есть еще трое старших детей. В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать происшествие.

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В Екатеринбурге в многодетной семье скончался ребенок, которому в августе должно было исполниться полгода. По предварительной версии, мальчик во сне задохнулся из-за попадания в легкие содержимого желудка, рассказал URA.RU источник. «Мать в пять часов утра покормила малыша детской смесью, уложила спать в кроватку и уснула сама. В десять часов утра она обнаружила, что ребенок не дышит. До приезда скорой женщина пыталась сама реанимировать ребенка, но медики констатировали его смерть», — рассказал собеседник агентства. По предварительной версии, причиной трагедии стал аспирационный синдром — опасное состояние, развивающееся из-за попадания в легкие содержимого желудка. Более точную причину назовут судмедэксперты после вскрытия. По словам источника, семья, где рос мальчик, благополучная, в ней есть еще трое старших детей. В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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