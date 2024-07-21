Строители обманули свердловского участника СВО, Бастрыкин поручил завести дело

В Свердловской области строительная компания «Дом 365» не достроила оплаченный дом участнику спецоперации, сдав объект непригодным для проживания. Об инциденте узнал глава СКР Александр Бастрыкин, он поручил завести уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В июне прошлого года мужчина заключил с организацией „Дом 365“ договор на строительство домовладения. После внесения оплаты в крупном размере компания свои обязательства не исполнила: работы выполнены не в полном объеме, частично возведенное сооружение непригодно для проживания. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — следует из сообщения.
Бастрыкин поручил завести дело исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко, а также представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!