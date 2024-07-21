21 июля 2024

Строители обманули свердловского участника СВО, Бастрыкин поручил завести дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащий собирался построить дом (архивное фото)
Военнослужащий собирался построить дом (архивное фото) Фото:

В Свердловской области строительная компания «Дом 365» не достроила оплаченный дом участнику спецоперации, сдав объект непригодным для проживания. Об инциденте узнал глава СКР Александр Бастрыкин, он поручил завести уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В июне прошлого года мужчина заключил с организацией „Дом 365“ договор на строительство домовладения. После внесения оплаты в крупном размере компания свои обязательства не исполнила: работы выполнены не в полном объеме, частично возведенное сооружение непригодно для проживания. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — следует из сообщения.

Бастрыкин поручил завести дело исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко, а также представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

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В Свердловской области строительная компания «Дом 365» не достроила оплаченный дом участнику спецоперации, сдав объект непригодным для проживания. Об инциденте узнал глава СКР Александр Бастрыкин, он поручил завести уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства. «В июне прошлого года мужчина заключил с организацией „Дом 365“ договор на строительство домовладения. После внесения оплаты в крупном размере компания свои обязательства не исполнила: работы выполнены не в полном объеме, частично возведенное сооружение непригодно для проживания. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — следует из сообщения. Бастрыкин поручил завести дело исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко, а также представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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