Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук потребовал от подчиненных не плодить мемы о том, как снег сходит вместе с асфальтом. Об этом он заявил во время встречи в администрации Мегиона.
«Завершать работу под снегом — это всегда негатив. Ты, вроде, и сделал дорогу. Но, во-первых, с задержкой. Во-вторых, если люди уже вернулись после 1 сентября из отпусков, когда начинается учебный год, а эта магистраль активно используется при построении маршрутов, — это еще один негатив. А потом, под занавес, даже если формально по всем критериям по ГОСТу еще можно вести дорожную деятельность, — когда это ведется под снегом, мы получаем мем не городского, а всероссийского масштаба», — напомнил коллегам Кухарук.
Врио губернатора подчеркнул, что из-за позднего проведения аукционов подрядчики выходят на объекты ближе к концу сезона, и в результате асфальтирование затягивается до осени. При формировании проекта бюджета все позиции, которые носят сезонный характер, должны быть проработаны, заявил глава региона. «Зафиксировал для себя этот вопрос. Это важная тема, касающаяся всех муниципалитетов. Она должна решаться системно», — отметил Кухарук.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию визита врио губернатора Руслана Кухарука в Мегион. Он провел встречу с депутатами и администрацией города.
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