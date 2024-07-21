Врачи из ХМАО рассказали, как защититься от опасных паразитов

Врачи из ХМАО рассказали о мерах профилактики, которые помогут защититься от опасных паразитов — личинок эхинококка. Переносчиками личинок являются собаки. После контакта с животным необходимо мыть руки.
«Заразиться эхинококками можно, просто погладив собаку, на шерсти которой находятся цисты», — цитирует слова заведующей инфекционным отделением Ольги Козловской Сургутская окружная клиническая больница в соцсети «ВКонтакте». К заражению эхинококками также может привести употребление мяса, овощей и фруктов, загрязненных цистами, которые выделяет собака.
Обезопаситься от заражения паразитами поможет мытье рук. «Погладил животное, помой руки. Приобретенные фрукты и овощи тоже обязательно надо мыть. Яйца глистов содержатся в кале животных. Когда животное испражняется, кал высыхает и разносится ветром», — прокомментировал врач-ветеринар Иван Никитин в эфире телерадиокомпании «Югра».
Ранее URA.RU рассказывало о случае заражения личинками эхинококка. Хирурги Сургутской травматологической больницы вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!