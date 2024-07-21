21 июля 2024

Врачи из ХМАО рассказали, как защититься от опасных паразитов

Врачи из ХМАО советуют мыть руки, чтобы не заразиться опасными паразитами
© Служба новостей «URA.RU»
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После контакта с животными следует мыть руки
После контакта с животными следует мыть руки Фото:

Врачи из ХМАО рассказали о мерах профилактики, которые помогут защититься от опасных паразитов — личинок эхинококка. Переносчиками личинок являются собаки. После контакта с животным необходимо мыть руки.

«Заразиться эхинококками можно, просто погладив собаку, на шерсти которой находятся цисты», — цитирует слова заведующей инфекционным отделением Ольги Козловской Сургутская окружная клиническая больница в соцсети «ВКонтакте». К заражению эхинококками также может привести употребление мяса, овощей и фруктов, загрязненных цистами, которые выделяет собака.

Обезопаситься от заражения паразитами поможет мытье рук. «Погладил животное, помой руки. Приобретенные фрукты и овощи тоже обязательно надо мыть. Яйца глистов содержатся в кале животных. Когда животное испражняется, кал высыхает и разносится ветром», — прокомментировал врач-ветеринар Иван Никитин в эфире телерадиокомпании «Югра».

Ранее URA.RU рассказывало о случае заражения личинками эхинококка. Хирурги Сургутской травматологической больницы вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.

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Врачи из ХМАО рассказали о мерах профилактики, которые помогут защититься от опасных паразитов — личинок эхинококка. Переносчиками личинок являются собаки. После контакта с животным необходимо мыть руки. «Заразиться эхинококками можно, просто погладив собаку, на шерсти которой находятся цисты», — цитирует слова заведующей инфекционным отделением Ольги Козловской Сургутская окружная клиническая больница в соцсети «ВКонтакте». К заражению эхинококками также может привести употребление мяса, овощей и фруктов, загрязненных цистами, которые выделяет собака. Обезопаситься от заражения паразитами поможет мытье рук. «Погладил животное, помой руки. Приобретенные фрукты и овощи тоже обязательно надо мыть. Яйца глистов содержатся в кале животных. Когда животное испражняется, кал высыхает и разносится ветром», — прокомментировал врач-ветеринар Иван Никитин в эфире телерадиокомпании «Югра». Ранее URA.RU рассказывало о случае заражения личинками эхинококка. Хирурги Сургутской травматологической больницы вырезали три кисты из мозга 16-летней пациентки. Опухоли образовались из-за попадания в кровь паразитов, которыми девушка могла заразиться от домашней собаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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