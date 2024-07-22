Волонтеры из ХМАО попросили у Кухарука помещение под швейный цех

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук пообещал волонтерам помочь с помещением для швейного цеха
Врио главы ХМАО Руслан Кухарук пообещал волонтерам помочь с помещением для швейного цеха Фото:

Общественник из Мегиона (ХМАО) Сергей Сапичев на встрече с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком попросил помочь с выделением помещения для швейного цеха, где шьют маскировочные сети для СВО. Он рассазал, что рядом с волонтерским центром есть свободные помещения, но они находятся в собственности Росимущества и предназначены для бизнеса.

«Пожалуйста, рассмотрите возможность выделения помещения для нашего швейного цеха. В нашем распоряжении сейчас три муниципальных помещения, где расположены пункт сбора гуманитарной помощи, ресурсный центр и «Добро.Центр», а еще четыре рядом — пустуют, и передать нам их не могут, потому что имущество находится в федеральной собственности и может быть выделено только под предпринимательскую деятельность», — рассказал Сапичев.

Кухарук пообещал решить проблему волонтеров, передать заявку в Департамент региональной безопасности Югры и помочь с выделением помещения. «С Росимуществом тоже вопрос отработаем», — заверил глава региона.

 Ранее URA.RU писало, что Кухарук приехал с рабочим визитом в Мегион. Он встретился с главой города, депутатами, представителями бизнеса и жителями города.

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Общественник из Мегиона (ХМАО) Сергей Сапичев на встрече с врио губернатора Югры Русланом Кухаруком попросил помочь с выделением помещения для швейного цеха, где шьют маскировочные сети для СВО. Он рассазал, что рядом с волонтерским центром есть свободные помещения, но они находятся в собственности Росимущества и предназначены для бизнеса. «Пожалуйста, рассмотрите возможность выделения помещения для нашего швейного цеха. В нашем распоряжении сейчас три муниципальных помещения, где расположены пункт сбора гуманитарной помощи, ресурсный центр и «Добро.Центр», а еще четыре рядом — пустуют, и передать нам их не могут, потому что имущество находится в федеральной собственности и может быть выделено только под предпринимательскую деятельность», — рассказал Сапичев. Кухарук пообещал решить проблему волонтеров, передать заявку в Департамент региональной безопасности Югры и помочь с выделением помещения. «С Росимуществом тоже вопрос отработаем», — заверил глава региона.  Ранее URA.RU писало, что Кухарук приехал с рабочим визитом в Мегион. Он встретился с главой города, депутатами, представителями бизнеса и жителями города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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