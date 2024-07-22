В Челябинске самокатчик сбил женщину, возбуждено уголовное дело

В Челябинске местный житель сбил на электросамокате 50-летнюю женщину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, женщина получила травму головы. По факту возбуждено уголовное дело.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). В настоящее время следователем выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там рассказали, что инцидент произошел возле дома №10 по улице Скульптора Головницкого. Самокатчик наехал на женщину. В результате она получила травму головы.
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