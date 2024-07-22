США пригрозили использованием ядерного оружия для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии. Об этом заявил помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк.
«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — передает слова Критенбринка РИА Новости.
По его словам, защита Японии — это вклад в региональную безопасность. И с помощью обеспечения защиты Японии США справятся со всеми беспрецедентными угрозами.
Ранее сообщалось, что США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии. На сентябрь 2023 года в стратегических силах Штатов насчитывалось 3748 боеголовок.
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