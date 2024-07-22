США пригрозили использованием ядерного оружия

Госдеп: США могут использовать ядерное оружие для безопасности Японии

22 июля 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

США пригрозили использованием ядерного оружия для безопасности Японии Фото: Минобороны России США пригрозили использованием ядерного оружия для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии. Об этом заявил помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк. «Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — передает слова Критенбринка РИА Новости. По его словам, защита Японии — это вклад в региональную безопасность. И с помощью обеспечения защиты Японии США справятся со всеми беспрецедентными угрозами. Ранее сообщалось, что США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии. На сентябрь 2023 года в стратегических силах Штатов насчитывалось 3748 боеголовок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США пригрозили использованием ядерного оружия для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии. Об этом заявил помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк. «Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — передает слова Критенбринка РИА Новости. По его словам, защита Японии — это вклад в региональную безопасность. И с помощью обеспечения защиты Японии США справятся со всеми беспрецедентными угрозами. Ранее сообщалось, что США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии. На сентябрь 2023 года в стратегических силах Штатов насчитывалось 3748 боеголовок.