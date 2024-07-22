США пригрозили использованием ядерного оружия

Госдеп: США могут использовать ядерное оружие для безопасности Японии
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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock
США пригрозили использованием ядерного оружия для безопасности Японии Фото:

США пригрозили использованием ядерного оружия для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии. Об этом заявил помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк.

«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — передает слова Критенбринка РИА Новости.

По его словам, защита Японии — это вклад в региональную безопасность. И с помощью обеспечения защиты Японии США справятся со всеми беспрецедентными угрозами.

Ранее сообщалось, что США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии. На сентябрь 2023 года в стратегических силах Штатов насчитывалось 3748 боеголовок.

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США пригрозили использованием ядерного оружия для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии. Об этом заявил помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк. «Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — передает слова Критенбринка РИА Новости. По его словам, защита Японии — это вклад в региональную безопасность. И с помощью обеспечения защиты Японии США справятся со всеми беспрецедентными угрозами. Ранее сообщалось, что США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии. На сентябрь 2023 года в стратегических силах Штатов насчитывалось 3748 боеголовок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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