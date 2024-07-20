США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии

NNSA: в 2023 году США располагали 3748 ядерными боеголовками

20 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

На 2023 год США располагали более трех с половиной тысяч ядерных боеголовок, заявили в NNSA Фото: Министерство обороны США США обновили данные о своем ядерном арсенале, раскрыв количество активных ядерных боеголовок. На сентябрь 2023 года в стратегических силах Штатов насчитывалось 3748 боеголовок. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA). «Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил», — сообщило агентство . Это количество является значительным сокращением по сравнению с прошлыми годами. Согласно информации NNSA, за период с 1994 по 2023 год США демонтировали 12088 ядерных боеголовок. В настоящее время около 2000 боеголовок ожидают своей очереди на демонтаж. Ранее сообщалось, что США начали наращивать свой ядерный потенциал. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия стоит быть готовой к любым сценариям. Он также отметил, что действия Вашингтона указывают на то, что Штаты будут производить тяжелые бомбардировщики B-52. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США обновили данные о своем ядерном арсенале, раскрыв количество активных ядерных боеголовок. На сентябрь 2023 года в стратегических силах Штатов насчитывалось 3748 боеголовок. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA). «Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил», — сообщило агентство. Это количество является значительным сокращением по сравнению с прошлыми годами. Согласно информации NNSA, за период с 1994 по 2023 год США демонтировали 12088 ядерных боеголовок. В настоящее время около 2000 боеголовок ожидают своей очереди на демонтаж. Ранее сообщалось, что США начали наращивать свой ядерный потенциал. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия стоит быть готовой к любым сценариям. Он также отметил, что действия Вашингтона указывают на то, что Штаты будут производить тяжелые бомбардировщики B-52.