В Екатеринбурге в подъезде дома нашли труп

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Тело мужчины нашли у входной двери в подъезд
Тело мужчины нашли у входной двери в подъезд Фото:

В Екатеринбурге в подъезде дома на улице Карла Маркса, 60 местные жители нашли труп неизвестного мужчины. Его тело лежит во входной группе дома, сообщили очевидцы.

«Никто из жильцов, проходящих мимо, не знает мужчину… Никто не может опознать его, документов при нем нет», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Свет Екатеринбург».

По информации жильцов дома, на месте уже работают сотрудники полиции. Причина смерти мужчины неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в подъезде дома на улице Карла Маркса, 60 местные жители нашли труп неизвестного мужчины. Его тело лежит во входной группе дома, сообщили очевидцы. «Никто из жильцов, проходящих мимо, не знает мужчину… Никто не может опознать его, документов при нем нет», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Свет Екатеринбург». По информации жильцов дома, на месте уже работают сотрудники полиции. Причина смерти мужчины неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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