22 июля 2024

В челябинском нацпарке созрел богатый урожай черники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Черника является полезным и любимым многими лакомством
Черника является полезным и любимым многими лакомством Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрел обильный урожай черники. Как рассказали в пресс-службе учреждения, много ягоды ожидается на склонах горы Поперечной.

«На Зигальге наступает время сбора черники. На склонах Поперечной, судя по всему, урожай будет хорош», — отметили в нацпарке. 

В верхних частях склонов, где курумники нагреваются солнцем, черника уже достигла зрелости. В средней части склонов, в тени леса, ягода продолжает созревать.

Ближайшими родственниками черники, добавили на Зигальге, являются такие ягоды, как брусника и клюква. В английском языке слово blueberry используется для обозначения как черники, так и голубики. Переводится как «голубая ягода».

Много черники поспело на склонах Поперечной
Много черники поспело на склонах Поперечной
Фото:
Черника поспела на высоких, солнечных, участках горы
Черника поспела на высоких, солнечных, участках горы
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрел обильный урожай черники. Как рассказали в пресс-службе учреждения, много ягоды ожидается на склонах горы Поперечной. «На Зигальге наступает время сбора черники. На склонах Поперечной, судя по всему, урожай будет хорош», — отметили в нацпарке.  В верхних частях склонов, где курумники нагреваются солнцем, черника уже достигла зрелости. В средней части склонов, в тени леса, ягода продолжает созревать. Ближайшими родственниками черники, добавили на Зигальге, являются такие ягоды, как брусника и клюква. В английском языке слово blueberry используется для обозначения как черники, так и голубики. Переводится как «голубая ягода».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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