В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрел обильный урожай черники. Как рассказали в пресс-службе учреждения, много ягоды ожидается на склонах горы Поперечной.
«На Зигальге наступает время сбора черники. На склонах Поперечной, судя по всему, урожай будет хорош», — отметили в нацпарке.
В верхних частях склонов, где курумники нагреваются солнцем, черника уже достигла зрелости. В средней части склонов, в тени леса, ягода продолжает созревать.
Ближайшими родственниками черники, добавили на Зигальге, являются такие ягоды, как брусника и клюква. В английском языке слово blueberry используется для обозначения как черники, так и голубики. Переводится как «голубая ягода».
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